Video Cum arată un apartament de 7,4 metri pătrați închiriat cu 650 de dolari pe lună: „Asta nu e un apartament, e o celulă de închisoare”

Un apartament incredibil de mic este prezentat ca model de spațiu de locuit de către o tânără.

Apartamentul pentru care tânăra plătește 650 de dolari pe lună are 7,4 metri pătrați și conține un mic living cu bucătărie, baie și chiar cameră la etaj.

Imaginile postate pe Reddit, în care tânăra prezintă cu entuziasm apartamentul în care locuiește inclusiv cu câinele său, au atras foarte multe comentarii.

„Probabil cea mai rea parte este baia comună. Am locuit într-un apartament mic în timpul scurtei mele șederi în New York, dar asta este cu totul altceva. Credeam că sufăr de claustrofobie, dar nu-mi pot imagina să locuiesc acolo pentru o perioadă mai lungă de timp”, a comentat o persoană.

Altă persoană a spus: „E terminată dacă izbucnește vreodată un incendiu. Nu știu cum ar putea trece vreodată de vreo inspecție de conformitate”

Oamenii au remarcat că apartamentul nu are deloc lumină naturală. „Nu ar trebui ca, din punct de vedere legal, un dormitor să aibă o fereastră??? Asta nu e un apartament, e o celulă de închisoare în care e ținut un câine mare și sărac”.