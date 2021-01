XPG Invader, carcasă de gaming spaţioasă şi aeristă [TECH REVIEW]

Modelele Invader şi Battlecruiser marchează intrarea XPG pe piaţa carcaselor de gaming.

Cum testezi o carcasă ca să-ţi dai seama cât e de bună? Instalezi un computer în ea...Ideal ar fi să fie nou, dar dacă n-ai unul nou la dispoziţie pui unul mai vechi şi munca se dublează. Îl desfaci pe cel vechi, îl cureţi şi începi mutarea.

Sistemul pe care l-am mutat temporar locuieşte tot într-o carcasă Middle Tower, dar cu un interior mai mic şi mai simplu. În cazul acesta, simplu înseamnă că e mai puţin personalizabil şi cu mai puţine spaţii de stocare.

Carcasa de gaming Mid Tower XPG Invader e construită din oţel, plastic, sticlă securizată, cântăreşte 7.8 kg şi are dimensiunile 470 x 206 x 482 mm. Modelul poate fi achiziţionat în alb sau negru, l-am avut la dispoziţie pentru test pe cel negru.

Scoasă din cutie, carcasa arată aşa.

În partea din faţă are un panou care se scoate uşor, pe stânga are geam securizat, iar pe dreapta, un panou de metal cu aerisire. Sub aerisire, în interior, e şi o plasă magnetică, dar nu apare în această imagine.

Şi un colaj cu toate laturile mici.

Înainte să încep instalarea am măsurat interiorul cu ruleta, privit din partea cu geamul de sticlă, şi are circa 45 x 45 cm.

Xpg Invader are două ventilatoare silenţioase de 120 mm, preinstalate, dar mai poţi adăga tu încă 6 de aceeaşi dimensiune, în funcţie de nevoi. Ventilatoarele pot fi luminate RGB, dar eu nu le-am conectat din motive practice. Iluminarea are nevoie de o conexiune pe cablu SATA şi ale mele erau toate ocupate. Ca să vezi cum arată cu ventilatoarele aprinse, pun aici o imagine de la producător.

În partea din faţă jos are încluse lumini RGB, care pot fi schimbate prin simpla apăsare. Pentru a testa luminile, am deconectat temporar un hard-disk. Sunt mai multe opţiuni decât cele 6 fotografiate de mine.

În faţă, deasupra pe carcasă, sunt 3 butoane, pornit (triunghiular), reset şi cel pentru lumini. Lângă ele, o mufă jack (3.5 mm) şi 2 x USB-A (2.0 şi 3.0).

Poate am insistat prea mult pe aspect, să vorbim puţin şi despre funcţionalitate. După câteva încercări, sursa a intrat bine, dar unul dintre şuruburi nu se potrivea şi am renunţat la el. Placa de bază a intrat perfect în carcasa spaţioasă, două dintre şuruburi nu şi-au mai găsit locul.

Aşa arată interiorul după instalarea plăcii de bază.

Şi partea din spate, unde un SSD şi un HDD de 2.5 inci sunt montate vertical în dreapta, iar al treilea, orizontal în stânga jos. Sub cel de-al treilea mai e spaţiu pentru încă un SSD sau HDD. Sloturile orizontale pot fi folosite pentru 2 stocări de 3.5 inci sau 2 de 2.5 inci.

Totuşi, la cât de mare e spaţiul de acolo cred că ai putea pune şi 4 de 2.5 inci. În sfârşit, discutabil. Vorbesc din punctul de vedere al omului care a fost nevoit uneori să improvizeze. Ideal e să-ţi faci o configuraţie care se potriveşte perfect pe carcasa pe care o achiziţionezi.

Xpg Invader are spaţiu suficient pentru majoritatea configuraţiilor de gaming, ai totuşi grijă la lungimea plăcii grafice. Este suficient de versatilă pentru a găzdui o serie de opţiuni diferite de răcire. Chiar şi cu cele două ventilatoare de 120 mm şi cu aerisirile existente este suficient flux de aer pentru a menţine sistemul rece.

Controlerul RGB încorporat şi iluminatul pe ventilatoare sunt un plus pe o carcasă bine făcută. Construcţia din oţel se simte premium, la fel ca şi sticla groasă, securizată. Şi, la un preţ de circa 350-400 de lei, Xpg Invader e o variantă bună pentru cei interesaţi de construirea unui computer nou.