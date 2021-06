NVIDIA anunţă noile procesoare grafice de gaming , GeForce RTX 3080 Ti şi 3070 Ti. Disponibilitate şi preţ

Cu arhitectura NVIDIA Ampere la baza, RTX 3080 Ti livrează un salt în performanţă şi fidelitate, împreună cu funcţionalităţi precum ray tracing, NVIDIA DLSS care creşte performanţa prin AI, NVIDIA Reflex care scade latenţa, NVIDIA Broadcast care ajută la streaming şi memorie adiţională care îi permite, de asemenea, să facă faţă şi celor mai populare aplicaţii creative.

Pentru gamerii care încă folosesc GTX 1080 Ti, RTX 3080 Ti este de 2 ori mai rapidă în rasterizare tradiţională şi mult mai rapidă cu ray tracing sau alte funcţionalităţi de ultimă generaţie pornite în jocuri.

GeForce RTX 3070 Ti livrează de 1.5 ori mai multă performanţă decât GeForce RTX 2070 SUPER şi de 2 ori mai multe cadre pe secundă decât GTX 1070 Ti care s-a lansat în 2017.

GeForce RTX 3080 Ti oferă o performanţă ridicată şi pentru zona creative.

Cu platforma NVIDIA Studio ca bază şi cei 12GB de memorie GDDR6X pentru aplicaţii creative, RTX accelerează aplicaţia nr. 1 în fotografie (Adobe Photoshop), aplicaţia nr. 1 pentru editare video (Adobe Premiere Pro), aplicaţia nr. 1 de streaming (OBS) şi fiecare aplicaţie de randare 3D. Acum sunt peste 70 de aplicaţii creative care dispun de ray tracing accelerat de RTX, DLSS sau funcţii bazate pe AI.

AI revoluţionează gaming-ul — De la fizică în jocuri şi simulări de animaţii, până la randare în timp real şi funcţii de broadcast ajutate de AI. Cu precesoare AI dedicate pe plăcile GeForce RTX, numite nuclee Tensor, NVIDIA DLSS creşte numărul de cadre pe secundă în timp ce generează imagini mai clare şi calitative.

Adopţia tehnologiei DLSS a fost rapidă, iar numărul de titluri se preconizează că va creşte rapid datorită integrării în cele mai mari motoare de jocuri din lume, Unreal Engine şi Unity Engine. Printre cele mai importante francize de jocuri care folosesc DLSS pentru a livra un nou nivel de grafică se numără Battlefield, Call of Duty, Cyberpunk, Fortnite, Minecraft, Tomb Raider şi multe altele

Tehnologia NVIDIA Reflex reduce latenţa sistemului (sau input lag), făcând jocurile să fie mai receptive la comenzi.12 dintre 15 cele mai jucate jocuri competitive de tip shooter dispun de Reflex, inclusiv Apex Legends, Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Warzone, Fortnite, Overwatch, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege şi Valorant, iar curând va veni şi în Escape from Tarkov şi Crossfire.

NVIDIA Broadcast este o suită de îmbunătăţiri AI audio şi video, printre care fundaluri virtuale, captarea mişcării şi eliminarea zgomotului de fundal pe care utilizatorii o fot folosi în chat-uri, call-uri pe Skype şi conferinţe video.

GeForce RTX 3080 Ti va fi disponibilă începând cu 3 iunie la un preţ de plecare de 6000 RON, iar RTX 3070 Ti va fi disponibilă începând cu 10 iunie cu un preţ de plecare de 3000 RON. Ambele plăci grafice vor fi disponibile în mod custom – inclusiv modele standard sau overclocked – de la parteneri precum ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Galax, Gigabyte, Inno3D, MSI, Palit, PNY, Zotac şi alţi furnizori regionali din întreaga lume.

Ediţii limitate NVIDIA Founders vor fi de asemenea disponibile.