Genesis Thor 380 RGB, tastatură mecanică de gaming şi birou [TECH REVIEW]

Probabil unul dintre primele lucruri care-mi atrage atenţia, chiar şi înainte de a instala tastatura, este butonul rotund din dreapta. Ştiu că e legat de volum, l-am întâlnit şi pe alte tastaturi de gaming.

Mai târziu îl întorc ca şi cum ar fi un mic volan, apăs pe el pentru pauză şi schimb modul de iluminare. Dacă ar fi să-l folosesc în jocuri ar fi mai util pe stâga, ca să nu ridic mâna de pe mouse.

Ce nu-mi place la început: e greu până învăţ unde mă uit dacă CAPS e activat. În mod obişnuit lucrez pe o tastatură Microsoft fără lumini şi când activezi CAPS e singurul lucru aprins, n-ai cum să-l ratezi.

Şi pe Genesis Thor 380 poţi dezactiva luminile, dar nu ar mai fi la fel de atractivă pentru majoritatea celor interesaţi de segmentul de periferice de gaming. Dacă te atrage partea de personalizare, aici, în dreapta jos, se găseşte programul de personalizare a tastaturii creat de Genesis.

Folosesc de câţiva ani şi o tastatură mecanică de gaming, Genesis Thor 300 TKL. E mică, compactă şi n-am avut niciodată nici un fel de probleme cu ea. A mai încasat şi câte o trântă la nervi. E cam prăfuită, dar rezistă bine.

Thor 380 RGB este din categoria cu profil înalt, echipată cu taste cu dublă injecţie şi comutatoare mecanice albastre (Outemu Blue) care sunt sensibile la apăsare, timpul de răspuns fiind de 8ms. Tastele sunt garantate pentru 50 de milioane de apăsări. Vezi aici o comparaţie între principalele tipuri de comutatoare.

Tastatura are în total de 108 taste, dintre care 12 sunt multimedia. Materialele din care e construită sunt aluminiu şi plastic. Aşa cum se vede şi în imagini, tastatura e cu fir (160 cm lungime), cu conectare pe USB-A, are dimensiunile 34 mm X 193 mm X 435 mm şi o greutate de 810 g.

E zgomotoasă, cât de zgomotoasă? Suficient cât să trezească pe cineva care doarme în camera alăturată sau să-ţi enerveze colegii de birou. Tastele sunt înalte, cu cursă lungă şi e destul de plăcut să tastezi. Pentru cine a avut ocazia se simt ca o maşină de scris germană, dar sunt mai uşor de apăsat decât acelea.

Dedesubt are 2 picioruşe rabatabile, pe care recomad să le ridici, dar tu decizi cum îţi e mai comod.

Acest review e scris aproape integral pe tastatura Genesis Thor 380 RGB. În ceea ce priveşte partea de gaming, am jucat câteva partide Call of Duty Black OPS în Multiplayer, câteva de Call of Duty: Mobile în emulatorul Bluestack şi am terminat 2 curse de F1 2021 - Braking Point, intrând pentru scurt timp în pielea personajului Aiden Jackson.

Modul în care decurge un joc în funcţie de folosirea tastaturii e subiectiv. E greu de comparat, dar pot spune că nu greşeşti cu ea, e destul de exactă. Tastatura e rapidă, responsivă şi te ajută în măsura în care te ajuţi singur. Deşi nu pare fragilă, n-aş risca s-o lovesc cu pumnul ca pe cealaltă.

Ce conţine cutia în care vine tastatura, vezi un scurt clip video de tip unboxing.

Tasatura mecanică Genesis Thor 380 e compatibilă cu sistemele de operare Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10, Linux, Android 4.2.2. În cutie mai găseşti un suport din plastic pentru încheieturi care se conectează magnetic la tastatură, cheiţă pentru schimbarea tastelor şi un ghid de utilizare.

Tastatura de gaming Genesis Thor 380 e completă, exactă şi destul de ieftină, preţul ei e de circa 300 lei pe piaţa din Romania. Dacă vrei o tastatură mecanică frumoasă pentru jocuri, care se potriveşte şi pentru munca de birou sau pentru şcoală, Thor 380 poate fi răspunsul.