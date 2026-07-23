Bulgaria deblochează procedura schimbării sexului în documentele oficiale

Curtea de Casație a Bulgariei, cea mai înaltă instanță în materie civilă și penală din țară, a autorizat schimbarea sexului în actele de stare civilă în patru cazuri, marcând prima astfel de decizie de acest fel din ultimii cinci ani.

Noile decizii ale Curții de Casație deschid calea reluării proceselor privind modificarea sexului în registrele de stare civilă, informează AFP, citată de News.ro

Hotărârile au fost pronunțate în ultimele zile de mai multe complete de judecată, ca urmare a unei decizii recente a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), potrivit publicației juridice bulgare Lex.bg.

Judecătorii au arătat, în una dintre decizii, că refuzul modificării datelor de stare civilă exclusiv pe baza unei interpretări biologice a sexului, a unor considerente morale sau religioase ori din cauza lipsei unei legislații detaliate ar putea reprezenta o formă de tratament inegal.

Schimbare de direcție după decizia CJUE

Subiectul a fost blocat în Bulgaria încă din 2020, când Curtea de Casație a suspendat toate dosarele similare în încercarea de a unifica practica instanțelor.

Trei ani mai târziu, aceeași instanță a concluzionat că legislația bulgară nu permite modificarea sexului, numelui și numărului personal de identificare în documentele oficiale ale persoanelor transgender. O parte dintre judecători au contestat însă această interpretare și au sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

CJUE a decis în martie 2026 că dreptul european se opune unor reglementări care împiedică modificarea datelor referitoare la sex, nume și identificare personală pentru cetățenii care și-au exercitat dreptul la liberă circulație și ședere într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

Instanța europeană a precizat totodată că judecătorii naționali nu sunt obligați să urmeze interpretarea unei instanțe supreme în cazul în care aceasta împiedică aplicarea legislației europene.

Bulgaria, printre ultimele state fără recunoaștere juridică a genului

Potrivit unui raport publicat în 2025 de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Bulgaria și Ungaria erau singurele state membre care nu ofereau nicio procedură de recunoaștere juridică a genului.



