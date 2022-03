Samsung a prezentat noile modele Neo QLED, Lifestyle şi OLED

Seria Neo QLED 8K oferă o experienţă de vizionare dinamică cu o tehnologie de ecran inovatoare şi funcţii pentru cea mai realistă imagine furnizată de Samsung până acum.

Spectatorii au parte de detaliile 8K, indiferent de calitatea conţinutului, datorită procesorului Neural Quantum 8K cu AI. Cu ecosistemul Samsung 8K utilizatorii pot conecta noul Samsung Galaxy S22 la televizor pentru a reda conţinutul înregistrat la rezoluţie nativă 8K pe orice ecran Samsung Neo QLED 8K.

Caracteristicile principale ale seriei Neo QLED 8K (2022):

capacitate crescută de procesare - indiferent dacă utilizatorii urmăresc conţinutul de tip cinematografic lent sau acţiunea dinamică din cadrul unui eveniment sportiv, Procesorul Neural Quantum 8K de la Samsung upscalează imaginea la 8K;

contrast şi luminozitate cu MiniLED-uri care sunt 1/40 din dimensiunea LED-urilor standard pentru o densitate mai mare şi un contrast drastic îmbunătăţit, atunci când acestea sunt îmbinate cu Procesorul Neural Quantum 8K. Îmbunătăţirea constantă a performanţei este reprezentată printr-o nouă procesare pe 14 biţi şi un strat anti-reflexie pentru a reduce strălucirea şi distragerile;

design Infinity One, cu un panou subţire, cu adâncime cuprinsă între 15,2 mm (QN900B) şi 18,1 mm (QN800B, QN700B), finisat cu oţel inoxidabil;

sistem de 90W, cu 6.2.4 canale (QN900B). Utilizatorii pot amplifica componenta audio prin asocierea cu un soundbar Samsung – prima conexiune wireless Dolby Atmos între Smart TV şi soundbar.

Gama Samsung Neo QLED 8K 2022 include trei serii noi – QN900, QN800 şi QN700 – şi va fi disponibilă în dimensiuni de 55”, 65”, 75” şi 85”.

Gama Samsung Lifestyle

În 2022, ecranul Matte Display al lui The Frame difuzează lumina în diverse unghiuri şi direcţii prin introducerea unei suprafeţe în relief pentru a preveni scăderea calităţii percepute a imaginii din cauza luminii naturale sau a reflexiei luminii ambientale seara.

The Frame oferă un Magazin de Artă (Art Store) actualizat, care face conţinutul mai uşor de răsfoit şi selectat, permiţându-le abonaţilor accesul la peste 1.600 de piese de artă de la instituţii de artă de renumite.

The Serif vine cu o carcasă cu finisaj mat pentru a se îembina cu ecranul Matte Display.

The Sero, prezent şi el în portofoliul de televizoare Lifestyle al Samsung, vine cu o gamă de funcţii îmbunătăţite. Ecranul Matte Display şi noi funcţii inteligente.

Display-ul mat (Matte Display) al televizoarelor Lifestyle 2022 este verificat ca fiind „Glare-Free” de către Underwriters Laboratories (UL), o companie independentă. Verificarea UL validează cererea „Glare-Free” (Reflection Glare Free/Discomfort Glare Free / Disability Glare Free) prin evaluarea produselor în raport cu standardul de testare Unified Glare Rating (UGR) stabilit de Comisia internaţională pentru iluminare (CIE).

The Frame 2022 va fi disponibil în dimensiuni de 32”, 43”, 50”, 55”, 65”, 75” şi 85”, The Serif în dimensiuni de 43”, 50”, 55” şi 65”, iar The Sero în dimensiunea de 43”.

Televizoare OLED

Samsung îşi extinde portofoliul de televizoare prin adăugarea, în cadrul seriei 2022, a noului Samsung OLED (S95B). Samsung OLED reuneşte performanţa Procesorului Neural Quantum 4K, experienţele inteligente ale platformei Tizen cu cele de sunet ale Samsung Object Tracking Sound şi Q-Symphony cu Dolby Atmos. Toate împachetate într-un design subţire LaserSlim.

Alimentat de Procesorul Neural Quantum, care este încorporat pe modelele premium Neo QLED de la Samsung, S95B dispune, de asemenea, de un amplificator de luminozitate OLED brightness booster şi de mapare perceptivă a culorilor.

Samsung S95B va fi disponibil în dimensiuni de 55” şi 65” începând cu luna aprilie.