Polițiștii din Vaslui nu-l pot prinde pe hoțul filmat când sparge o mașină pentru 7 lei. Ce motiv au invocat

Polițiștii vasluieni s-au declarat neputincioși în fața unui hoț din Vaslui, potrivit spuselor proprietarul mașinii sparte pentru furtul a 7 lei. Oamenii legii spun că filmarea faptei nu-i ajută cu nimic, iar păgubitul ar fi trebuit să aibă cameră și în mașină.

Proprietarul mașinii sparte în centrul Vasluiului de cel supranumit cel mai prost hoț din România, pentru că a depus atât efort ca să fure 7 lei, în timp ce era filmat, a declarat presei locale că polițiștii i-au spus deja că hoțul nu va fi prins niciodată, scrie Vremea Nouă.

Oamenii legii i-au transmis păgubitului că filmarea infracțiunii din weekend-ul trecut nu-i ajută cu nimic în anchetă, iar data viitoare să aibă o cameră video și în mașină, pentru a-l surprinde mai bine pe hoț.

„Am înnebunit când polițiștii mi-au spus că nu-l pot prinde pe hoț, chiar dacă avem filmarea modului cum acesta a acționat, când ne-a spart mașina. Ne-a recomandat ca pe viitor să avem și cameră video în mașină, dacă vrem ca cei care sparg mașini să fie prinși.

Nu am mai avut cuvinte! Am plecat capul în jos și, sincer să vă spun, mâine aș pleca din România, dar mai am copilul care trebuie să ajungă să-și câștige pâinea singur și trebuie să-i fiu alături. O mai mare umilință ca aceasta, nu am mai avut parte”, spune cu amărăciune proprietarul mașinii.