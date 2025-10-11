search
Sâmbătă, 11 Octombrie 2025
Liber pentru o zi: Un bărbat din Vaslui eliberat din închisoare a fost gasit în comă pe marginea unui drum național

Publicat:
Ultima actualizare:

Bucuria libertății s-a transformat în tragedie pentru un bărbat din Băcești, județul Vaslui, cunoscut în comunitatea locală sub porecla „Cidu”. La doar câteva ore după ce a fost eliberat din Penitenciar, acesta a fost găsit în comă, într-un șanț de pe marginea Drumului Național ce leagă orașul Roman de Negrești, notează vremeanoua.ro. 

FOTO: Vremea Nouă
FOTO: Vremea Nouă

„Cidu” se eliberase recent din închisoare, unde fusese arestat preventiv pentru o tâlhărie comisă la locuința unor bătrâni. Potrivit martorilor, bărbatul a sărbătorit eliberarea cu mult alcool, însă, la scurt timp, a fost descoperit inconștient într-un șanț de lângă carosabil.

Cel care l-a observat primul a fost un lider al comunității rome din Băcești, care a alertat imediat autoritățile. La fața locului au intervenit echipaje ale Ambulanței și Poliției, care au încercat manevre de resuscitare.

„Cidu tocmai a ieșit din pușcărie, că avea o faptă de tâlhărie făcută aici în comună. A băut și el ca un om care abia s-a eliberat, dar a căzut, probabil, în acest șanț. Este ca o râpă. Am văzut că îl resuscitează acum echipajul de la Ambulanță, dar el este mort. Poate printr-o minune, deși nu credem, ar mai putea fi înviat”, a povestit un martor.

Versiunile privind circumstanțele morții diferă. Unii localnici cred că bărbatul ar fi fost accidentat de o mașină și abandonat în șanț, în timp ce alții sunt convinși că a căzut singur, fiind în stare avansată de ebrietate. Polițiștii au ridicat imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă și urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat.

Vaslui

