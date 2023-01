Consilier local bătut și amenințat de drumarii veniți să înlăture poleiul de pe un drum județean VIDEO

Alesul local se deplasase pe DJ 244 D, pe raza comunei vasluiene Bunești-Averești, ca să vadă cum decurge împrăștierea materialului antiderapant, iar după o discuție mai aprinsă cu un angajat de la Drumuri Județene, acesta l-a lovit și amenințat.

Consilierul local Constantin Iftene a fost protagonistul unui incident violent care a avut zilele trecute pe DJ 244 D, pe raza comunei Bunești-Averești. Alesul local se deplasase în zonă pentru a verifica cum decurge împrăștierea materialului deparapant, după ce aflase informația că două camioane din Republica Moldova nu se mai pot deplasa din cauza poleiului de pe carosabil.

Consilierul local făcea live pe Facebook, iar la un moment dat și-au făcut apariția mai mulți angajați de la Drumuri Județene. Inițial, discuția dintre Constantin Iftene și un drumar a decurs normal, dar la scurt timp spiritele s-au incins și s-a ajuns la amenințări și îmbrănceli.

Angajatul de la „Drumurile Județene” i-a reproșat consilierului local că blochează drumul cu mașina personală și că din acest motiv nu pot împrăștia material antiderapant pe șosea.

„Hai, dă mașina de aici, că n-am timp. Nu mă învăța dumneata cum să-mi fac treaba. Lasă-mă să-mi fac treaba! Ia-ți mașina de aici. Eu muncesc de dimineață, n-am mâncat, n-am dormit. Vezi-ți de treaba mata. Lasă că sun eu la 112 acum. Acum sun. Ți-ai pus mata girofar galben și ești… Să te duci să îți vezi de treaba mata”, îi spune tăios drumarul.

„Au început să mă lovească”

Constantin Iftene refuză să plece și îi întreabă pe angajații de la Drumuri Județene despre modul în care au împrăștiat materialul antiderapant, pentru că pe șosea nu se putea circula din cauza poleiului nici după intervenția lor.

Drumarii își pierd cumpătul și se îndreaptă amenințător spre consilierul local care se afla în mașină cu geamul coborât din dreptul șoferului. La scurt timp, Constantin Iftene începe să strige că este atacat.

„În jurul orei 22:00, când filmam starea Drumului Județean 244D, unde erau blocate două camioane de circa 2 ore a sosit și sărărița care se ocupă cu materialul antiderapant. Nemulțumiți de faptul că filmez, șoferul a chemat și ceilalți doi colegi, amenințîndu-mă, apoi au încercat să îmi ia telefonul cu care filmam, m-au alergat până la mașina mea, am intrat în mașină, aveam geamul deschis pe partea stângă la volan și au început să mă lovească. Am reușit să mă îndepărtez de ei, am sunat la 112, a sosit poliția rutieră și vor continua cercetările”, susține consilierul local.

Poliția a demarat o anchetă în acest caz și face cercetări pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs incidentul și dacă vreunul dintre drumari se face vinovat de lovire și alte violențe.