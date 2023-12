Un tânăr beat și fără permis și-a ucis prietena de 16 ani într-un cumplit accident. „Hai să dăm o tură”

Tragedia a avut loc in comuna Bălăcița din județul Mehedinți. Trei adolescenți au acceptat propunerea tânărului de a se plimba cu mașina tatălui acestuia. Andrada a ales locul din față. Când mașina s-a răsturnat, fata a fost azvârlită la câțiva metri depărtare.

Potrivit IPJ Mehedinți, în seara zilei de 23.12.2023, un tânăr de 21 ani, din comuna Bălăcița, conducea un autoturism pe DJ606A, în localitate. Într-o curbă la dreapta a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în afara părții carosabile.

„În urma accidentului a rezultat decesul unei minore de 16 ani, din aceeași localitate, pasageră pe locul din față al autoturismului", se arată într-un comunicat remis presei.

Cercetările declanșate imediat la fața locului au scos la iveală că șoferul nu doar că nu avea permis de conducere, dar era și beat.

„Conducătorul auto a fost testat cu aparatura din dotare care a indicat o alcoolemie de 0.49 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Totodată, din verificările efectuate de polițiști a reieșit faptul că tânărul nu posedă permis de conducere", se arată în același comunicat.

„Andrada ieșise pe afară să se plimbe puțin"

Imediat după tragedie, mama adolescentei de 16 ani, a ajuns la fața locului. „Andrada ieșise pe afară să se plimbe puțin. Mi-a spus că merge pe afară să se plimbe cu Larisa. Nu am știut că a urcat în mașina asta. Am stat lângă ambulanță și am sperat într-o minune, de Crăciun. Dar, nu s-a întâmplat nicio minune", a declarat mama Andradei.

Apropiații au povestit că șoferul a fost cel care a venit cu mașina în locul unde Andrada și alți prieteni stăteau de vorbă. „Hai să dăm o tură", a fost propunerea tânărului de 21 de ani.

Pentru eleva de 16 ani a fost ultima plimbare cu mașina.

Polițiștii din Mehedinți au întocmit pe numele șoferului un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.