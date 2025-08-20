Patru obstacole majore în calea unui acord de pace în Ucraina

Liderii europeni au primit semnale pozitive de la Washington privind sprijinul SUA pentru oferirea de garanții de securitate robuste Ucrainei, dar pacea este încă departe, relatează AP, într-o analiză despre problemele ce ar putea sta în calea unui acord de pace.

Summitul de luni de la Washington a fost o demonstrație rară de unitate transatlantică, dând motive de optimism în privința apropierii de pace în Ucraina, însă principalele obstacole în calea unui acord de pace nu au fost abordate, iar un eventual impas îl favorizează doar pe Vladimir Putin, scrie AP.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că așteptările sale privind întâlnirile „nu doar că au fost împlinite, ci și întrecute”, în timp ce Zelenski a catalogat discuțiile drept „un pas important spre încheierea acestui război”.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat pentru Fox News, după summit: „Trebuie să stabilim toate detaliile”.

Cu alte cuvinte, procesul de pace este abia la început. În același timp, eventuale progrese depind nu doar de implicarea europeană, de „flexibilitatea” lui Volodimir Zelenski, cum s-a exprimat Trump, de eforturile diplomatice și posibilele angajamentele ale SUA față de garanții de securitate, ci și de Rusia, a cărei principală armă este să pună condiții imposibile.

Potrivit AP, există patru obstacole majore în calea unui acord de pace

Garanții de securitate pentru Ucraina

Pentru a conveni asupra unui acord de pace cu Rusia, Ucraina dorește o asigurare că orice posibil atac al forțelor Kremlinului este descurajat în mod eficient.

Asta înseamnă, potrivit lui Zelenski, o armată ucraineană puternică, bine aprovizionată cu arme și care să beneficieze de instruire din partea partenerilor occidentali.

Dar poate însemna și garanții similare clauzei de apărare colectivă din tratatul NATO, un mecanism propus de premierul italian Georgia Meloni și asupra cărora liderii europeni, dar și Donald Trump au căzut de acord în principiu. Dar cum ar funcționa acesta în practică nu este clar.

În plus, aliații europeni ai Kievului discută despre o forță de reasigurare, care să vegheze cu trupe la sol respectarea unui posibil acord de pace în Ucraina.

Peste 30 de țări, în principal națiuni europene, dar și Japonia și Australia, s-au alăturat inițiativei. Însă rolul pe care l-ar putea juca SUA pentru a sprijini această forță nu este clar.

Trump a fost vag, dar spus clar că SUA nu vor trimite trupe.

Apoi, Rusia a declarat în repetate rânduri că nu va fi niciodată de acord trupe ale unor țări din NATO în Ucraina, fie și ca parte a unui acord de pace.

Convenirea asupra unui armistițiu

Ucraina și susținătorii săi europeni pledează pentru o încetare a focului înainte de negocierile de pace.

Putin s-a opus ferm acestei propuneri, întrucât Rusia are câștiguri pe câmpul de luptă.

Trump a amenințat Rusia cu „consecințe grave”, dar după summitul din Alaska a renunțat la cerința unui armistițu, anunțând că va fi negociat direct un acord de pace cuprinzător, altminteri Moscova continuă ostilitățile.

De altfel el a declarat luni la întâlnirea cu Zelenski în Biroul Oval că o încetare a focului ar fi „inutilă”. După discuția cu ușile închise cu liderii europeni, Trump a declarat însă reporterilor: „toți am prefera în mod evident încetarea imediată a focului în timp ce lucrăm la o pace durabilă”.

În lipsa unui armistițiu, Putin va cuceri alte teritorii pe care să le ofere la schimb într-un acord de pace.

Teritoriile ocupate

Drept condiție pentru a încheia pacea, Putin a cerut Ucrainei să renunțe la Donbas, inima industrială a Ucrainei și teatrul celor mai intense lupte ale războiului, dar pe care forțele ruse nu au reușit să-l cucerească în întregime.

Forțele ruse controlează însă porțiuni din alte patru regiuni ale Ucrainei, unde se duc lupte active. Nu e clar ce ar însemna înghețarea frontului în acestea. În total, Rusia deține circa 20% din teritoriul Ucrainei.

În orice caz, Constituția ucraineană interzice înstrăinarea teritoriilor.

Rutte a precizat că posibilitatea ca Ucraina să cedeze teritorii Rusiei în schimbul păcii nu a fost abordată la întâlnirile de luni. Aceasta este o problemă care va fi negociată de Zelenski și Putin, a spus el.

O întâlnire Putin-Zelenski

Putin a refuzat până acum să se întâlnească cu Zelenski, pe motiv că este necesar ca negocierile să ajungă în ultima etapă.

Luni, Trump a anunțat pregătiri pentru o întâlnire Putin-Zelenski, însă Kremlinul nu a confirmat.

Liderii europeni preferă să fie optimiști, în speranța de a-l împinge pe Putin să fie cel care îi spune „nu” lui Trump, apreciază Janis Kluge de la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate.

„Europenii cresc așteptările pentru a crea o realitate în care Putin dezamăgește”, a scris el pe X.