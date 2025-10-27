Un muncitor rănit grav de o creangă în timp ce tăia lemne a murit la spital

Un muncitor în vârstă de 56 de ani a fost rănit grav, vineri, într-o pădure din județul Mehedinți. Omul a fost salvat după ore întregi de un echipaj de intervenție, însă a murit la spitalul din Craiova.

Bărbatul, angajat al unei firme, tăia lemne cu drujba în pădure, când o creangă l-a lovit puternic, potrivit Știrilor ProTV.

Muncitorul avea echipament de protecție, dar chiar și așa, a fost grav rănit.

Nu se știe cât a stat în stare de inconștiență, în pădure, până a fost găsit de un coleg, care a sunat la 112.

Echipa de salvare a parcurs cinci kilometri prin nămol pentru a ajunge la victimă. Omul a fost dus spitalul din Craiova, însă a murit ulterior.

Dosar penal pentru ucidere din culpă

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

O altă anchetă deschisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă urmează să facă lumină în cazul muncitorului accidentat mortal.

Anul trecut, un bărbat din Alba a murit după ce s-a tăiat accidental cu o drujbă, în timp ce toaleta arbori pe un teren din localitatea Poiana Ampoiului.

În 2022, un copil de șapte ani a murit după ce tatăl l-a tăiat accidental cu drujba în zona gâtului. Bărbatul tăia stuf la o stână de animale situată în localitatea Turcoaia, județul Tulcea.