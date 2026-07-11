RO-Alert în Tulcea după detectarea unor ținte aeriene. Un elicopter Puma a fost pregătit de decolare

RO-Alert în Tulcea după detectarea unor ținte aeriene. Un elicopter Puma a fost pregătit de decolare0
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că radarele au detectat sâmbǎtǎ, 11 iulie, ținte aeriene în proximitatea localitǎților Chilia și Ismail, Ucraina.
„Sistemele de apǎrare antiaerianǎ au fost trecute în stare de alertǎ; un elicopter IAR 330 Puma SOCAT a fost pregǎtit pentru decolare.
Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 4.41”, anunță MApN într-un comunicat.
Ministerul adaugă că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Alerta aerianǎ a încetat la ora 5.07.
„MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente și menține permanent legătura cu acestea.”