RO-Alert în Tulcea după detectarea unor ținte aeriene. Un elicopter Puma a fost pregătit de decolare

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că radarele au detectat sâmbǎtǎ, 11 iulie, ținte aeriene în proximitatea localitǎților Chilia și Ismail, Ucraina.

„Sistemele de apǎrare antiaerianǎ au fost trecute în stare de alertǎ; un elicopter IAR 330 Puma SOCAT a fost pregǎtit pentru decolare.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 4.41”, anunță MApN într-un comunicat.

Ministerul adaugă că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Alerta aerianǎ a încetat la ora 5.07.

„MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente și menține permanent legătura cu acestea.”