Alertă aeriană în județul Tulcea după un nou atac rusesc asupra Ucrainei. Un elicopter al Forțelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, în noaptea de joi spre vineri, Federația Rusă a lansat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, aflate în apropierea frontierei fluviale cu România.

În contextul evoluției situației de securitate din zona Mării Negre și a Deltei Dunării, autoritățile române au activat măsuri de monitorizare și avertizare a populației.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, un elicopter IAR-330 Puma al Forțelor Aeriene Române a decolat la ora 03:57 pentru monitorizarea spațiului aerian, după detectarea unor ținte aeriene aflate la aproximativ 31 de kilometri est de Sulina.

Totodată, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea alertării populației din nordul județului Tulcea. În acest context, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert la ora 03:47.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 04:23, după ce situația a revenit la normal.

Ministerul Apărării precizează că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național și nici impacturi pe teritoriul României.

„Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian”, a transmis instituția.

Reprezentanții MApN au precizat că informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de atacurile rusești din proximitatea graniței României și mențin permanent legătura cu acestea.