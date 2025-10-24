Accident naval în municipiul Galați. O ambarcațiune în care se aflau trei persoane a lovit o barjă. Una din victime este inconștientă

Vineri seara, târziu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Galați a fost solicitat să intervină la un accident naval produs în zona Romportmet, în municipiul Galați.

Un accident naval s-a produs, vineri seara, în zona Romportmet, în municipiul Galați. O ambarcațiune cu 3 ocupanți (2 adulți și 1 minor), care se deplasa pe Dunăre, a lovit o barjă.

Ambarcațiunea a fost adusă la mal de către o navă din cadrul Administrației Fluviale Galați.

Cele 3 victime au fost preluate de echipajele medicale. Un adult este inconștient, iar ceilalți doi ocupanți (un adult și un minor) sunt conștienți, aflându-se în evaluare medicală.

”La locul evenimentului acționează: o autospecială de intervenție, un echipaj de descarcerare, un echipaj SMURD tip C, un echipaj SMURD tip B, o ambarcațiune a Poliției de Frontieră și o ambarcațiune a Administrației Fluviale Galați, din cadrul Detașamentului de Pompieri Galați”, potrivit ISU Galați.