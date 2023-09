Visul „Pelican” devenit realitate. Vaporul va naviga pe Bega până în Serbia FOTO

În zilele de 23 și 24 septembrie 2023, se deschide frontiera dintre România-Serbia, pentru vapoarele care navighează pe Bega. De la Timișoara, va pleca în călătorie și bătrânul vapor „Pelican”, salvat de la pieire și recondiționat exemplar.

Atunci când au cumpărat vaporul Pelican, la preț de fier vechi, după ce a fost mistuit de flăcări (a rămas din vapor doar o carcasă arsă), proprietarii au avut un vis. Să restaureze ambarcațiunea și să ajungă să navigheze cu ea în Serbia. Deși părea un vis, după 11 ani el se va adeveri. Pelicanul a fost restaurat și repus pe apă în noiembrie 2021, iar acum, după repararea ecluzelor de pe Bega și redeschiderea navigației internaționale, a venit vremea călătoriei.

„Vulpea” a fost prima ambarcațiune care a trecut frontiera româno-sârbă, pe Bega, după mai bine de 70 de ani, în mai 2023, în cadrul proiectului Circumeuropa, ceea ce a însemnat, de fapt, reluarea navigației internaționale pe Bega. În așteptarea construirii punctului de trecere a frontierei, deocamdată, se poate trece granița pe apă cu diverse ocazii.

În 23 și 24 septembrie 2023, în weekendul în care e deschisă frontiera și pentru bicicliști, vor avea ocazia să treacă și vapoarele așa că va profita de acest lucru și vaporul „Pelican”, în cadrul proiectului Ecluze pe Bega, realizat în cadrul programul Timișoara – Capitala Culturală a Europei 2023.

Proiectul propune revitalizarea canalui Begăi, povești de pe maluri și dincolo de diguri, dar a militat și pentru redeschiderea navigației internaționale, mai exact redeschiderea punctului de frontieră, chiar și provizoriu.

„Ideea principală a proiectului nostru a fost să tragem un semnal de alarmă, că e nevoie de redeschiderea graniței pe apă. Asta a fost și dorința partenerilor noștri din Serbia. Trebuia refăcută această legătură, pentru turism, dar și funcțional între localitățile aflate pe malurile Begăi. S-a văzut că există interes și pentru pista de biciclete, un weekend pe lună e deschisă frontiera româno-sârbă și pentru ei”, a spus Sebastian Novovici, de la Ecluze în Banat.

Pelicanul va naviga până la Srpski Itebej

Pelicanul va trece în Serbia și va naviga simbolic până la ecluza de la Srpski Itebej, prima localitate de pe partea sârbească.

„Facem un apel către toți posesorii de ambarcațiuni care vor să treacă granița să ne contacteze. Trebuie să anunțăm înainte autoritățile de la frontieră. În Timișoara nu sunt multe vapoare, la sârbi sunt cu mult mai multe. Noi avem probleme cu infrastructura, nu ai unde să pui barca, nu ai unde să o alimentezi cu curent, apă, sunt multe probleme. Pentru cei care vor veni din Serbia vom improviza un dercader temporar, să poată să își lase în siguranță bărcile peste noapte, pentru că ei se întorc acasă duminică. În partea sârbă e mult mai folosit canalul. Asta am și arătat în proiect, modul în care oameni relaționează cu Bega. Oamenii locuiesc mai aproape de apă, nu sunt atâtea restricții, vezi căsuțe construite pe mal, debarcadere, pontoane mici. Au căsuțe de vacanță, iar în fața lor și o bărcuță”, a mai spus Sebastian Novovici.

„Pelicanul” va pleca din Timișoara vineri, 22 septembrie, în jurul prânzului, și se va opri în Otelec, ultima localitate din țară, unde pasagerii vor și înnopta, iar dimineața vor trece frontiera.

De la Srbski Itebej, „Pelicanul” se va întoarce alături de numerose bărci din Serbia. Călătorii vor avea de ajuns la timp în Timișoara, pentru că seara va avea loc un concert, pe malul Begăi, cu Drink of Die (Serbia) și Coma (România).

Vaporul a ars în 2012

Vaporul „Pelican” a fost construit în anul 1966 pe şantierul naval din Giurgiu, fiind iniţial folosit pentru transporturi în Delta Dunării. În anii ‘80, a fost adus la Timişoara, pentru a face curse speciale pe Bega. La început, transporta călătorii pe ruta Timişoara-Sânmihaiul Român, devenind după Revoluţie restaurant plutitor pe Bega. În ultimii ani, era tot mai puţin folosit, iar în perioada anilor 2010 a devenit doar o simplă terasă, lângă podul “Mihai Viteazul”.

În toamna anului 2012, vaporul a fost mistuit de un incendiu. După aproximativ un an, epava a fost cumpărată de către cei de la cafeneaua D’Arc, cu intenţia de a reface vaporul şi de a-l pune din nou pe Bega. În noiembrie 2021, Pelican a fost din nou pe apă.

„Arată un pic diferit acum, după restaurare. Interiorul a fost modificat, motorul a trebuit schimbat, era şi un motor de generaţie foarte veche. Am luat un Volvo Penta de 6.000 de centimetri cubi. La început, după ce am luat noi vaporul, l-am dus la sablat, să putem vedea ce rămâne după curăţire. Ne-am speriat ce a rămas! Am dat peste el un grund şi l-am lăsat aşa, mulţi ani. Am făcut apoi partea de tinichigerie, am schimbat tabla, am făcut structura din spate. Am modificat interiorul. Practic, am tăiat cabina în două, am făcut nişte permutări, sperăm că a ieşit bine”, a spus Zoran Bugarschi de la D’arc.

Vaporul Pelican este ancorat în spatele Catedralei Mitropolitane, fiind una din puținele ambarcațiuni care circulă pe Bega, exceptând vaporașele Societății de Transport Public.

„Pelicanul poate fi considerat ca parte din patrimoniul local. Ideea noastră era să salvăm Pelicanul, să nu-l tăiem la fier vechi. Acolo ajungea”, a mai spus Zoran Bugarschi.

Pelicanul va pleca spre Serbia cu 50 de pasageri. Excursia este gratuită, proiectul beneficiind de finanțare de la Centrul de Proiecte a Primăriei Timișoara.