Trei studente din Moscova, sancționate dur pentru un dans filmat lângă o catedrală. Ce pedepse au primit

Trei studente de la Universitatea de Stat Rusă de Artă și Industrie Stroganov (RGHPU) din Moscova au fost pedepsite după ce s-au filmat dansând, având în fundal Catedrala Mântuitorului Hristos.

Trei studente din Moscova au fost exmatriculate și sancționate după ce au postat pe TikTok un videoclip în care dansează provocator în apropierea Catedralei Mântuitorului Hristos. Cazul a stârnit reacții puternice din partea unor activiști ortodocși, care au depus plângeri oficiale.

Totul a început pe 2 iunie, când mișcarea ortodoxă „Sorok Sorokov” a atras atenția asupra videoclipului postat pe TikTok. În imagini, cele trei tinere apar executând un dans de twerking (dat din fund) „pe fundalul Catedralei Mântuitorului Hristos”, potrivit publicației Meduza. Publicația a difuzat și clipul video cu cele trei studente dansând.

Activiștii au cerut susținătorilor lor să depună plângeri la Comitetul de Investigații împotriva studentelor. Câteva zile mai târziu, un profesor al universității a anunțat într-un chat intern că incidentul a fost discutat în consiliul științific al instituției.

Exmatriculare și sancțiuni contradictorii

Potrivit profesorului, tinerele au fost exmatriculate și condamnate la „11 luni de muncă pentru corectare conform articolului 148 din Codul penal al Federației Ruse” (jignirea sentimentelor religioase).

Totuși, Poliția din Moscova a transmis că studentele nu au primit o condamnare penală, ci au fost trase la răspundere administrativă pentru huliganism minor, în baza articolului 20.1 din Codul Contravențional. Informația apare într-un răspuns oficial al Direcției de Poliție a Districtului Administrativ Central, publicat pe canalul de Telegram al mișcării „Sorok Sorokov”.

Reținerea studentelor

Documentul mai arată că cele trei fete, originare din Moscova, Elektrostal și Astrahan, au fost reținute pe 4 iunie. Cel mai probabil, reținerea a fost făcută în urma plângerilor depuse de activiști.