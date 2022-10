Societatea Timişoara cere modificarea Legii Decoraţiilor: să fie deposedați și condamnații cu suspendare

Societatea Timișoara face un apel la parlamentarii de Timiș cu privire la demersul de retragere a decorațiunilor și Ordinelor Naționale ale României, oferite celor care au fost condamnați definitiv într-un proces penal.



În 2016, Societatea Timișoara a înmânat Administraţiei prezidenţiale, o listă cu 17 persoane candamnate definitiv sau care au făcut poliție politică. De atunci, le-au fost retrase distincțiile câtorva personalități, după ce acestea au intrat în atenția publică, dar și pentru că legea spune că ordinele pot fi retrase de Președintele României în situația unei condamnări definitive la pedeapsa privativă de libertate.

Textul legii îi salvează însă pe cei care au primit condamnări cu suspendare.

Societatea Timișoara a inițiat, în 2019, schimbarea acestei legi, care a trecut de Senat, dar de un an stă în sertarele Comisiei Juridice a Camerei Deputaților.

Florian Mihalcea, președintele Societății Timișoara, cere susținerea parlamentarilor de Timiș, ca legea să fie modificată.

„Există în Parlament o lege pe care noi am inițiat-o, pentru modificarea Legii Decorațiilor și Ordinelor. Aceasta stă în sertarele Camerei Deputaților. Vrem să facem un apel către parlamentarii, către membrii Comisiei juridice, să voteze această lege. Prima oară am încercat prin sistemul de petiții, ne-am adresat președintelui Johannis, care are conform legii puterea să retragă aceste decorații, dar fără succes. Așa că ne-am gândit că se poate rezolva pe cale legislativă prin modificarea legii”, a declarat Florian Mihalcea.

De asemenea, texul Legii 29 din 2000 privind sistemul național de decorații al României nu este destul de clar pentru persoanele care au colaborat cu fosta Securitate și sunt vizate de o hotărâre judecătorească definitivă prin care se reține că au făcut poliție politică.



Florian Mihalcea a dat exemplul Rodicăi Stănoiu – decorată cu ordinul Steaua României, în grad de Cavaler, în 2002. Deși CNSAS a stabilit că Stănoiu a desfășurat activități de poliție politică din 183 până în 1987, aceasta a rămas cu decorația.

„Toate demersurile noastre se opreau la Cancelaria ordinelor, care ține de Cotroceni, unde șef este de 22 de ani Gheorghe Angelescu, un fost ministru în Guvernul Văcăroiu, care ne-a respins toate cererile. Am încercat și pe altă cale. I-am scris lui Adrian Murariu, care era consilierul președintelui pentru relația cu societatea civilă, toată lumea ne-a asigurat că demersurile noastre vor ajunge la președinte. Nu știu dacă au ajuns sau nu, cert este că președintele nu ne-a dat niciun răspuns”, a mai spus Mihalcea

Recent, Societatea Timișoara i-a retras jurnalistului-politician Robert Turcescu premiul „Alexandra Indrieș”, acordat în anul 2005, din cauza participării la nunta liderului AUR George Simion.

“Societatea Timișoara a retras premiul pe care i-l acordase în urmă cu mult timp lui Robert Turcescu, deoarece acesta s-a asociat cu o formațiune populistă, de extremă dreapta, care a făcut o festivitate prin care repeta scenariul pus în operă de Corneliu Zelea Codreanu, cu mulți ani în urmă. A fost o adunare la care a participat și Robert Turcescu, iar noi am considerat că nu este admisibil ca un laureat al Societății Timișoara să-și manifeste astfel legătura cu partidul AUR. Sunt lucruri peste care nu putem trece, colaborarea cu fosta securitate sau apartenența la structuri extremiste”, a mai declarat Florian Mihalcea.