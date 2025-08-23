search
Cancelarul Germaniei respinge majorarea taxelor pentru companii propusă de partenerii de coaliție. El cere reformarea statului bunăstării

Cancelarul german Friedrich Merz a promis sâmbătă că taxele aplicate companiilor mijlocii nu vor fi majorate, el poziţionându-se astfel împotriva unei propuneri a partenerilor de coaliţie social-democraţi.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei FOTO: Profimedia
Friedrich Merz, cancelarul Germaniei FOTO: Profimedia

”Nu va exista nicio mărire a taxei pe profit pentru companiile mijlocii în Germania sub acest guvern federal condus de mine”, le-a spus Merz delegaţilor la un eveniment al Uniunii Creştin Democrate (CDU), la Osnabrück, în vestul ţării.

Vicecancelarul social-democrat Lars Klingbeil, care deţine şi portofoliul Finanţelor, a afirmat anterior că nu sunt excluse taxe majorate pentru cetăţenii cu venituri şi averi mari.

”Nicio opţiune nu va fi scoasă de pe masă”, a declarat liderul SPD săptămâna trecută la postul public ZDF, arătând spre o gaură mare existentă în bugetul federal.

Merz s-a declarat nemulţumit de activitatea guvernului său de la intrarea în funcţie la începutul lunii mai, în pofida adoptării unei politici noi în domeniul migraţiei şi a unor iniţiative de stimulare a creşterii economice.

”Nu sunt mulţumit cu ceea ce am realizat până acum. Trebuie să fie mai mult”, a spus el.

Merz a chemat SPD să continue pe un drum comun ”critic faţă de migraţie şi pro-industrie” pentru a demonstra că Germania poate fi guvernată de partidele de centru.

Comunicarea între partidele din coaliţia de guvernare trebuie să se îmbunătăţească, iar partidele să vorbească unul cu celălalt, nu unul despre celălalt, a mai spus cancelarul creştin-democrat.

Politicile sociale ale Germaniei trebuie înnoite, a declarat el, spunând că nu va fi descurajat de limbajul critic faţă de tăierile de cheltuieli sociale. ”Statul bunăstării pe care îl avem astăzi nu mai poate fi finanţat cu ceea ce producem în economie”, a afirmat el.

Merz a admis că nu face situaţia uşoară pentru partenerii săi din SPD. ”Dar apelul este către noi toţi: să arătăm împreună că schimbarea este posibilă, că reforma este posibilă”, a adăugat cancelarul german.

