S-a confirmat suspiciunea focarului de infecție cu Norovirus la Colegiul C.D. Loga din Timișoara. 14 copii sunt încă internați la spital

În noaptea de miercuri, 3 aprilie 2024, 86 de elevi şi 21 de profesori de la Colegiul „C.D. Loga” din Timișoara au ajuns la spital cu dureri abdominale, vărsături și unii dintre ei diaree. Sunt 14 copii încă internați la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu“, iar trei adulți, la „Victor Babeș".

În urma analizelor efectuate pacienților de la Colegiul CD Loga din Timișoara, s-a confirmat suspiciunea focarului de infecție cu Norovirus.

“Din datele furnizate de către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii <Louis Țurcanu>, în urma analizelor pacienților internați, suspiciunea focarului de infecție cu Norovirus, s-a confirmat. Ancheta epidemiologică este în desfășurare și unității de învățământ i-a fost recomandată efectuarea zilnică a triajului epidemiologic, precum și întărirea măsurilor igienico sanitare”, a transmis Cornelia Bubatu, purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Timiș.

În noaptea de miercuri, 3 aprilie, 86 de elevi şi 21 de profesori de la “Loga” au ajuns la spital cu dureri abdominale, vărsături și unii dintre ei diaree, spun medicii.

Dintre pacienții care s-au prezentat la serviciul de urgență, 14 copii sunt încă internați la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”, celelate persoane, în urma evaluării starii de sanatate, nu au necesitat internare. De asemenea, trei adulți sunt internați la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș”.

Primele teste au arătat încă de miercuri, când câțiva elevi au ieșit pozitivi la norovirus.

„Unul dintre cazuri a fost testat pentru un subtip de virus, norovirus. Ceea ce trebuie să înțeleagă lumea este că noi nu testăm, nefiind nici măcar spital de boli infecțioase, nu testăm ce tip de virus dă diareea, pentru că tratamentul este același în fiecare caz. Acest context epidemiologic special ne face să solicităm și am și făcut acest lucru, ajutor pentru a testa acest tip de virus mai particular. Ca medic, m-am dus la început cu gândul la intoxicaţie, după care am văzut că mulţi dintre ei prezintă febră şi atunci ne orientăm din ce în ce mai mult spre o patologie infecţioasă, posibil virală. Cel mai frecvent acestea sunt în mâinile murdare, prin boală transmisă prin alimente sau apă”, a declarat, miercuri, medicul pediatru Mihai Gafencu.

Joi și vineri, elevii de la CD Loga fac ore online, în urma acordului Inspectoratului Școlar Județean și cu girul Ministerului Educației.