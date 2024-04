Un virus, cauza îmbolnăvirii elevilor de la Colegiul C.D. Loga. Ipoteza medicilor de la Spitalul de Copii din Timişoara

Medicul pediatru Mihai Gafencu, de la Spitalul de Copii “Louis Țurcanu” din Timișoara, susține că un virus ar fi putut cauza îmbolnăvirile celor de la Colegiul C.D. Loga.

Medicii de la Spitalul de Copii ”Louis Ţurcanu” din Timişoara încearcă să găsească răspuns la întrebările care se pun în legătură cu copii și profesorii de la Colegiul CD Loga, care s-au îmbolnăvit subit.

Cauza simptomelor de intoxicaţie ar putea să fie un virus.

Aceleași simptome le-au avut toți, dureri abdominale, vărsături și unii dintre ei diaree, spun medicii. Câțiva elevi au ieșit pozitivi la norovirus.

„Unul dintre cazuri a fost testat pentru un subtip de virus, norovirus. Ceea ce trebuie să înțeleagă lumea este că noi nu testăm, nefiind nici măcar spital de boli infecțioase, nu testăm ce tip de virus dă diareea, pentru că tratamentul este același în fiecare caz. Acest context epidemiologic special ne face să solicităm și am și făcut acest lucru, ajutor pentru a testa acest tip de virus mai particular. Ca medic, m-am dus la început cu gândul la intoxicaţie, după care am văzut că mulţi dintre ei prezintă febră şi atunci ne orientăm din ce în ce mai mult spre o patologie infecţioasă, posibil virală. Cel mai frecvent acestea sunt în mâinile murdare, prin boală transmisă prin alimente sau apă”, a declarat medicul pediatru Mihai Gafencu.

Nu se știe încă cauza răspândirii virusului. Cert este 86 de elevi şi 21 de profesori de la CD Loga au ajuns la spital cu simptome digestive.

Dintre pacienții care s-au prezentat la serviciul de urgență, 15 copii, de vârste diferite, sunt internați la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu”, celelate persoane, în urma evaluării starii de sanatate, nu au necesitat internare.

Ancheta epidemiologică se află în desfășurare.

Miercuri, 3 aprilie 2024, cursurile de la cunoscutul Colegiu C.D. Loga din Timișoara au fost suspendate. Este posibil ca joi, 4 aprile 2024, orele să se facă online.