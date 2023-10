Imagini exclusive din palatul lui Momiță Bona de la Timișoara, intrat în posesia statului. Ce investiții a făcut VIDEO

Momiță Bona, al cărui palat din Timișoara a fost trecut pe numele Statului Român, susține că a investit în clădire peste 1,2 milioane de euro. „Adevărul” a realizat un tur al clădirii, despre care Bona spune că are o ușă blindată care a costat 60.000 de euro și în care se poate trage cu arma.

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat luni, 25 septembrie 2023, că a recuperat, în proprietatea statului, o clădire de pe bulevardul C.D. Loga 52. Momiță Bona, care ocupă în momentul de față clădirea pe care Dominic Fritz vrea să o evacueze pentru a o transforma în grădiniță, a declarat că se va judeca oricât e nevoie cu Primăria Timișoara pentru a-și păstra clădirea.

„Atâta mă distrez cu primăriuțu’ ăsta care e... Atâta îl plimb… Cât am plăcere eu. Și casa niciodată nu o să ajungă la el. Urmează să îl dau în judecată. De mâine încep procesul cu el”, a declarat Momiță Bona pentru „Adevărul”.

„Filmează granitul ăsta...”

Momiță Bona, care susține că a investit în clădire, după ce a cumpărat-o de la Mirela Stanca (n.red. soția lui Ionelaș Cârpaci), peste 1.200.000 de euro a acceptat să facă un „tur ghidat” al palatului. La demisol, în spatele unei uși din lemn masiv se află un hol, o bucătătie imensă, un mic salon, un dormitor, o baie și o cameră tehnică. Momiță Bona susține că renovarea a început cu lucrări de structură, proiectul fiind realizat în 10-12 ani.

„Centrala asta e ca o inimă de-a mea. Are 23 de ani de când lucrează, e făcută cu distribuitoare”, spune „baștanul”, în camera tehnică.

La primul etaj se află un salon uriaș, o baie imensă și mai multe dormitoare. Totul este cu pereți cu decoruri aurii și mobilier specific caselor de romi din centrul Timișoarei.

„Filmează granitul ăsta: 200.000 de euro. Ușile (n.red. de la dormitoare) le-am făcut în Austria. Cel puțin 180.000 de euro. Tot mobilierul a costat peste jumătate de milion (n.red. euro)”, mai spune Momiță Bona.

„Primăria să se bucure că s-au construit lucruri frumoase”

Înainte de a urca la următorul etaj, amenajat în stil asemănător, dar cu parchet în loc de granit, Momiță Bona arată spre ușa principală de acces în palat, din curte: „Ușile astea au costat peste 60.000 de euro. E ușă blindată. Poți să tragi cu cartușul în ea”

În drum spre primul etaj al clădirii, Momiță Bona spune că e conștient că „e o ură” pe romii care au cumpărat case în centrul Timișoarei.

„Știu că e o ură pe noi. Că ei au cumpărat cășile (sic!). Primăria trebuie să se bucure că s-au construit lucruri frumoase. Milioanele astea care noi le-am dat la proprietari....Sunt români, erau profesori, erau proiectanți. Au investit țara cu banii ăștia. Noi banii i-am dat lor. Noi venim o dată sau de două ori (n.r. an)”, a arătat Momiță.

Acesta a insistat că dacă se va ajunge la evacuare trebuie să se realizeze expertiză și să fie despăgubit pentru ce a investit în casă.

„Ei au bani? Dacă vrea statul, facem expertiză. Am proiecte, am filmare din timpul ăla (n.red. al lucrărilor), am casetă”, a mai spus Momiță Bona.