Inspectorii Direcţia de Sănătate Publică Timiş au descoperit nereguli grave la Liceul Teoretic William Shakespeare din Timişoara, unde elevii învaţă în condiţii improprii, în săli afectate de igrasie, umezeală şi mucegai. În urma controlului, autorizaţia sanitară de funcţionare a fost retrasă, iar unitatea a fost sancţionată cu o amendă de 40.000 de lei.

„Având în vedere sesizarea adresată Ministerul Sănătăţii şi retransmisă instituţiei noastre, care vizează o serie de neconformităţi igienico-sanitare în cadrul Liceului Teoretic «William Shakespeare» din Timişoara, o echipă de inspectori ai Serviciului Control în Sănătate Publică din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Timiş s-a deplasat la unitatea în cauză, în vederea evaluării situaţiei. Cu ocazia controlului s-a constatat existenţa unor zone extinse de degradare a pereţilor (exfoliere, desprindere a tencuielii, umezeală şi igrasie, cu afectarea finisajelor interioare, precum şi prezenţa mucegaiului pe suprafeţe)”, a transmis DSP Timiş, potrivit news.ro.

Instituţia precizează că „nu sunt asigurate condiţiile de microclimat corespunzător conform prevederilor legale în vigoare”.

„În sălile de clasă şi holurile de acces, pardoselile prezintă uzură accentuată, zone degradate şi neuniforme, care nu permit o igienizare corespunzătoare. În paralel cu aspectele neconforme ale interiorului, la nivelul faţadei clădirii şi în curtea interioară se constată degradări accentuate ale pereţilor exteriori, exfoliere şi desprindere a tencuielii, infiltraţii de apă şi mucegai. La data controlului s-a identificat faptul că obiectele sanitare sunt insuficiente, raportat la numărul de elevi înscrişi”, au mai transmis reprezentanţii instituţiei.

Potrivit autorităţilor, la Liceul Teoretic William Shakespeare din Timişoara învaţă aproximativ 1.300 de elevi, iar deficienţele constatate pot genera riscuri majore pentru sănătatea acestora şi a personalului.

„Deficienţele constatate reprezintă încălcări ale normelor igienico-sanitare şi pot genera un risc major pentru sănătatea şi siguranţa beneficiarilor. Inspectorii sanitari au aplicat o amendă contravenţională, precum şi sancţiunea complementară de anulare a autorizaţiei sanitare de funcţionare, conform HG nr.857/2011, având în vedere faptul că unitatea nu mai îndeplineşte condiţiile asumate prin declaraţiile pe proprie răspundere care au stat la baza emiterii autorizaţiei sanitare de funcţionare”, a mai precizat DSP Timiş.