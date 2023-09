Miltos Yerolemou, din Game of Thrones, în România. Actorul este într-un juriu de film de la Timișoara VIDEO

Actorul britanic Miltos Yerolemou, celebru pentru rolul Syrio Forel, din faimosul serial Game of Thrones (Urzeala Tronurilor), se află la Dumbrăvița, localitatea lipită de Timișoara. Acesta face parte din juriul festivalului de film SF The Galactic Imaginarium.

Miltos Yerolemou a venit în România ca invitat special la festivalul SF The Galactic Imaginarium de la Dumbrăvița. Este vorba de unicul festival de film SF și Fantasy din România. Miltos e doua oară în Timiș, prima dată venind în 2021, când a fost, de asemenea, în juriul festivalului The Galactic Imaginarium. Atunci, Miltos Yerolemou s-a întâlnit și cu profesorii și elevii de la Liceul “Ion Vidu” din Timişoara.

„E o mare onoare să mă întorc în România. Am mai fost aici în urmă cu doi ani. Am sărit doar un an. Îmi place mult să fiu aici și să mă bucur de cultura locului. E cu adevărat important pentru mine. Îmi place să fiu în juriu, alături de colegii mei, și am văzut niște filme extraordinare. A fost un an foarte bun. Sunt filme de lung metraj, scurt metraje, animație, documentare. și mă bucur să sunt și filme românești. Știți că e o grevă a cineaștilor și acorilor, iar asta a făcut să am mai mult timp”, a declarat Miltos Yerolemou.

Actorul s-a întâlnit, joi, 21 septembrie 2023, cu Horia Bugarin, primarul localității Dumbrăvița, dar și cu renumita Irina Margareta Nistor. De asemenea, la Primăria din Dumbrăvița a fost și consiliera Alina Sperlea, care se află în echipa de organizare a festivalului.

„Astăzi am avut o ocazie extraordinară - am cunoscut un actor și om deosebit, Miltos Yerolemou. Cu toții îl recunoaștem pentru rolul său emblematic ca Syrio Forel din Game of Thrones, serial care a intrat în Cartea Recordurilor drept cel mai urmărit serial din lume. Acest actor talentat a mai jucat cu succes și în The Danish Girl și Star Wars.

Miltos este invitat special la Festivalul SF The Galactic Imaginarium de la Dumbrăvița. Vă aștept cu mare drag să fiți alături de noi la acest eveniment remarcabil!

Festivalul internațional de film "The Galactic Imaginarium" de la Dumbrăvița este unicul festival de film Science Fiction și Fantasy din România, iar eu mă bucur să fac parte din această minunată echipă. Hai să ne întâlnim acolo și să trăim împreună experiențe captivante”, a transmis Alina Sperlea pe pagina ei de Facebook.

Festivalul de film The Galactic Imaginarium se desfășoară, iar evenimentele principale vor avea loc sâmbătă și duminică (23-24 septembrie 2023), la Căminul Cultural din Dumbrăvița.

Miltos Yerolemou s-a născut la Londra, într-o familie de ciprioți greci. Din 1997 până în 2003 a fost un obișnuit al serialul de televiziune “Hububb”. În 1998, a avut un rol secundar în „Changeling”, iar în 1999, a participat la o adaptare cinematografică a piesei “Povestea de iarnă” de Shakespeare. De asemenea, a apărut în serialul britanic My Family, “The West Wittering Affair”. Primul rol major al lui Yerolemou a fost cel de Syrio Forel în primul sezon al serialului fantastic Game of Thrones de pe HBO.

După apariția sa în Game of Thrones, Yerolemou a fost distribuit în “Star Wars: The Force Awakens”, precum și în “The Danish Girl”.Mai poate fi văzut în filme precum “New Blood”, “Tulip Fever”, “The Circuit”, “Rubicon”, “Marcella”, “Dark Continents”, “Crown” sau “The Hitman's Wife's Bodyguard”.