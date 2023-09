Cum a fost adus de la ruină la lux un cinematograf cu tradiție din vestul României. Va fi redeschis în curând

Cinematograful Timiș va fi al doilea cinema reabilitat și deschis publicului din Timișoara, după Victoria, care funcționează deja din 2022. Lucrările au fost finalizate, iar autoritățile au stabilit și data la care să fie inaugurat. Urmează la rând cinematografele Dacia și Studio.

Lucrările de reabilitare și transformare a cinematografului Timiş din centrul Timişoarei au început în februarie 2022, în urma unei investiții de aproximativ 19,1 milioane de lei. S-a realizat un veritabil centru multifuncţional pentru activităţi culturale.

Cinematograful va avea două săli, una dintre ele va avea 490 de locuri, iar a cea de-a doua, în fostul Club 30, 100 de locuri.

Lucrările sunt gata, iar acum se fac ultimele retușuri, teste și mai e nevoie avizul ISU.

“Lucrările sunt finalizate, dar încă nu am primit notificarea de la constructor. Am tot fost pe șantier, au rămas mici retușuri de făcut. Am avut de testat echipamentele, până la urmă vorbim de o investiție unde există o parte importantă de echipamente tehnice. Am început testele acum, ca orice problemă să fie rezolvată în această fază. Mai e nevoie să facem recepția, dar așteptăm și avizarea ISU și partea asta de documentație va dura un pic. Obiectivul nostru e ca undeva prin 10 octombrie fie recepționa și să avem primele reprezentanții cu publicul, cu bilete vândute”, a anunțat Ruben Lațcău, viceprimarul Timișoarei.

Sala mare are un ecran fix, sistem de sunet pentru cinema şi concerte, în timp ce sala de la subsol a fost dotată cu trei ecrane mici, sistem de sunet pentru concerte, piese de teatru sau spectacole.

Urmează penalizări la Dacia

În acest moment se mai lucrează la alte două săli de cinema: Dacia și Studio.

„La Dacia avem întârzieri. Termenul de finalizare e la începutul acestei luni. Dar după stadiul lucrărilor nu cred că se va încadra constructorul, cred că va mai avea nevoie de timp, undeva la sfârșitul lunii octombrie probabil că vor fi finalizate lucrările. Iar pentru fiecare zi de întârziere vor exista penalități. Am avut multe discuții cu constructorul pe această speță, el acum lucrează să termine cât mai repede. Dar nu vom face prelungiri la termen, aceste prelungiri nu se justifică. Nu a existat nicio problemă și nicio opreliște care să-l blocheze în a termina lucrarea, a fost pur și simplu proastă organizare, iar pentru fiecare zi de întârziere va plăti. Dar probabil că la sfârșitul toamnei, începutul ierii vom avea prima reprezentație și la cinema Dacia”, a mai declarat Ruben Lațcău.

Prima proiecție la Studio în acest an

În ceea ce privește cinema Studio, acolo lucrurile sunt mai complicate.

„Cinema Studio va fi ultima din cinematografele care va fi finalizat. Obiectivul nostru e ca și acest cinema să fie gata în acest an, până în 31 decembrie să avem proiecție de film cu bilete vândute, nu doar o inaugurare de ochii lumii. Acolo lucrările sunt mult mai ample și complexe, în afară de fațada cinemaului, toată clădirea a fost demolată și reconstruită în întregime. Au fost probleme destul de consistente în partea de proiectare, am descoperit foarte multe deficiențe în proiectul tehnic pe care l-am avut, deficiențe care au însemnat expertizări, reproiectări, discuții de șantier. Toate acestea au întârziat destul de mult finalizarea lucrărilor. Dar obiectul e să avem prima proiecție până la sfârșitul anului”, a mai spus Ruben Lațcău.

Vă reamintim, primul cinema reabilitat a fost Victoria din zona Bălcescu. Peste 37.000 de spectatori s-au bucurat de mai mult de 600 de evenimente la Cinema Victoria în primul an de la revenirea sa pe scena culturală a orașului.