Cinematograful clasic din Timișoara, succes nesperat în epoca Netflix și Cinema City VIDEO

Peste 11.000 de spectatori a strâns Cinema Victoria din Timișoara, în doar patru luni de la redeschidere. Marea promovare vine însă în 2023, în programul Capitala Europeană a Culturii.

Vechiul cinematograf din cartierul Elisabetin a fost primul dintre cele intrate în reabilitare pentru Capitala Europeană a Culturii. Vara trecută, după mai bine de 20 de ani, cinefilii timișoreni au putut vedea din nou un film la Victoria, însă programul a demarat abia în 16 septembrie. Deși a fost un an scurt pentru noua sală - cu 14 săptămâni de funcționare efectivă, 2022 s-a încheiat nesperat de bine: au fost 185 de evenimente, la care au participat peste 11.000 de spectatori.

„Din aceste 185 de evenimente, am avut 154 de proiecții de film, opt festivaluri de film, dar am avut și concerte, teatru, spectacole de dans. A mers mai mult decât bine. Ne-am bucurat mult de entuziasmul comunității, pentru că am spectatori care au cumpărat 45 de bilete în aceste trei luni și ceva. Un altul a cumpărat 23 de bilete, alții 18 și așa mai departe. Dar am reușit să strângem peste 3.000 de urmăritori pe Facebook, 1.200 pe Instagram, iar în total am avut peste 100.000 de vizualizări pe site-ul nostru, cinemavictoria-tm.ro, unde se poate urmări săptămânal programul și de unde se pot cumpăra bilete online”, a spus Nicoleta Ciocov, responsabilă de noile săli de cinema din Timișoara.

„Nu mai avem premiere de film în cafenele și baruri"

Și se pare că tot ce a fost până acum era doar pregătirea pentru anul cultural 2023. Deși deocamdată este singura funcțională dintre vechile săli, lunile viitoare vor urma să se deschidă alte trei cinematografe: Dacia, Timiș și Studio. De abia atunci se va vedea dacă Victoria e cu adevărat un succes - în condițiile în care toată lumea are și acasă o serie de platforme de urmărit filme.

„Nu mai suntem în situația în care avem premiere de film în cafenele, în baruri, pentru că nu avem un spațiu adecvat. Avem un cinematograf cu ecran profesionist, sunet soround, cu toate condițiile tehnice, logistice și de confort, pentru a viziona un film. Am încercat să facem aici o casă a filmului independent, european, acele filme pe care nu le puteam găsi la mall”, a mai spus Nicoleta Ciocov.

15 festivaluri de film la Victoria

Important de știut este că în aceste spații nu vor fi doar filme, ci și tot soiul de evenimente. Oferta este bogată la Victoria încă din primele zile ale anului, dar în 2023 vor fi numai puțin de 15 festivaluri de film.

„În urmă cu zece ani, când am înființat festivalul <Ceau, Cinema>, nu aveam unde să vedem un film european. Aveam foarte puține festivaluri. Anul acesta vom avea numai puțin de 15 festivaluri de film care se vor derula la cinema Victoria. Sunt astea despre care știm acum, în luna ianuarie. E posibil să mai apară. Vom avea festival de film francez, german, italian, indian, european, balcanic, desigur și festivalul <Ceau, Cinema> și așa mai departe”, a explicat Nicoleta Ciocov.

În ceea ce privește celelalte cinematografe, după pauza de sărbători, șantierele au repornit în această săptămână. Timiș și Dacia sunt primele care ar trebui să se finalizeze, undeva în aprilie-mai, iar inaugurarea cinematografului Studio este programată în luna septembrie.