Exercițiu reușit la frontiera româno-sârbă. Peste o mie de cicliști au pedalat pe digul Begăi

Peste o mie de bicicliști au pedalat, de la Timișoara la Zrenjanin, în ultimele două zile, pe pista de pe digul Begăi, iar un punct mobil de frontieră a fost deschis în premieră, în acest scop, între România și Serbia.







Consiliul Județean Timiș și Guvernul Voivodinei au făcut demersurile pentru deschiderea temporară a frontierei dintre România și Serbia, pentru bicicliști, pe digul canalului Bega.

Controlul documentelor a fost făcut de către echipe mobile ale Poliției de Frontieră din cele țări. Românii s-au postat la frontieră cu un microbuz, iar sârbii au amplasat o căsuță din lemn, iar trecerea graniței s-a putut face, sâmbătă și duminică, între orele 8.00-20.00. În cele două zile, conform polițiștilor de frontieră, peste o mie de bicicliști s-au încumentat să facă cicloturism, cam 80 la sută dintre ei fiind românii care au ținut să viziteze Serbia.

„Am plecat la drum sâmbătă dimineața de la Timișoara, seara am dormit la Zrenjanin, iar duminică seară eram acasă. A fost o super tură, cam 90 de kilometri pe sens. De la Timișoara la Zrenjanin am făcut cam nouă ore, cu tot cu opriri, pentru că ne place și berea românească, dar și berea sârbească. Una peste alta, ar trebui să fie deschis măcar în fiecare weekend punctul de trecere a frontierei”, a spus Flavius Cioca, fostul director al DSP Timiș, un mare amator de ciclism.





„E o tură faină pentru județul nostru”

Fiecare biciclist a pedalat după propriile puteri. Unii au plecat de la Otelec și au mers doar până în primele localități din Serbia, iar alții au făcut tot traseul, de la Timișoara la Zrenjanin (oraș cu peste 122.000 de locuitori), unde au și înnoptat.

„M-am bucurat că s-a deschis vama, să putem face această tură. E o tură faină pentru județul nostru. Poți să pedalezi o sută de kilometri, te cazezi și te întorci a doua zi. Am găsit o pensiune cu 25 de euro pe noapte, cu mic dejun inclus. La sârbi găsești restaurante bune, oamenii te servesc, sunt primitori, se bucură de clienți. Pista e curată, e cam la fel și în România, și în Serbia”, a declarat Grigore Grigoroiu, directorul adjunct al Casei de Cultură a Studenților.





Restaurantele sârbești au fost pline

Pista din România are 37 de kilometri, iar de la frontieră până la Zrenjanin mai sunt în jur de 70 de kilometri. Prima localitate din Serbia este Srpski Itebej, unde există un hotel de patru stele și un restaurant. N-au avut, însă, niciodată atâția clienți, câți au fost în weekend, iar în ajutorul ospătarilor a fost chemată o tânără vorbitoare de limba română.

„Au avut nevoie de ajutor, pentru că aici nu este nimeni care vorbește limba română. Eu sunt din satul Torak, unde cei mai mulți locuitori sunt români. Așa că am venit să ajut. De la 11-12 a început să vină lume multă. Eu studiez turismul la Novi Sad și cred că deschiderea frontierei pentru bicicliști ar fi ceva extraordinar pentru turismul din cele două țări”, a spus Ana Popi.







Otelec este ultima localitate din România, înainte de frontieră.

„Eu am spus de câțiva ani că Otelec nu va fi pregătită să ia banii de la turiști. Nu avem ce să le oferim. Eu am cumpărat un teren unde vreau să construiesc o pensiune frumoasă. Noi am făcut un proiect transfrontalier România-Serbia, am avut parteneri primăria Zenta, pentru promovarea turismului pe biciclete. Am cumpărat șapte biciclete, iar cu ce mai aveam noi, avem 19 biciclete pe care le închiriem gratis. Prin proiectul acesta vom avea și o hartă digitală”, a spus Ștefan Kozma, consilier local în comuna Otelec.

Polițiștii sârbi au avut probleme cu internetul

Deschiderea frontierei nu a fost lipsită de neajunsuri. Sâmbătă, bicicliștii au avut de stat la „vamă” aproximativ o oră, pentru că sârbii au avut probleme cu semnalul de internet, fiind nevoie ca procedurile de înregistrare să fie făcute manual. Duminică, problema a fost remediată.







„Am plecat sâmbătă cu o bicicletă tandem, doi adulți și un copil, am stat cam o oră la ghereta sârbă, dar drumul a fost fantatisc. Vremea incredibilă. Am făcut foarte multe pauze și am ajuns la 15 kilometri înainte de Zrenjanin. Acolo ne-am cazat, la Zitiște, la un hotel care a avut saună și jacuzzi, 51 de euro pentru toți trei. Au fost extraordinari oamenii, am mâncat regește. Dacă vor deschide permanent frontiera, o să fac excursii cu bicicleta în fiecare weekend. Pe mine m-a cucerit excursia asta. Faci mișcare, e plin de voie bună și o experiență ieftină și faină”, a declarat Ioan Gașpar.







Între timp, se așteaptă construcția infrastructurii punctului de trecere a frontierei atât pentru bicicliști, cât și pentru vapoarele de pe Bega. Consiliul Județean Timiș a alocat anul acesta aproape 600.000 de euro. Se speră ca punctul de frontieră să fie operaţional până la finele anului 2023.