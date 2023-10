Detaliile unui proiect uriaș, care va schimba radical centrul Timișoarei. Cum va arăta totul FOTO

Concursul de arhitectură pentru reabilitarea Pieței Victoria din Timișoara, pentru care premiul întâi a fost un milion și jumătate de euro, a fost câștigat de o firmă din Timișoara.

Studio Arca și Prodid, implicată în mai multe proiecte de anvergură, cum ar fi centrul istoric al Timișoarei, Vox Tehnology Park, Mănăstirea Partoș sau extinderea hotelului Timișoara, este câștigătoarea concursului de arhitectură pentru reabilitarea Pieței Victoriei din Timișoara.

Noul concept al pieței include mult spațiu verde, un aliniament de copaci, punerea în funcțiune a subpasajului din Piața Operei, dar și o nouă piațetă în fața Catedralei Mitropolitane. Din actualul pavaj vor fi păstrate romburile albe de marmură dintre plăci.

„În sine nu am vrut să facem gesturi clișeistice sau tot felul de lucruri așa doar ca să amintim de revoluție. Primăria avea deja în derulare un proiect de a aminti traseul Memorialul Revoluției, acesta a fost inclus deja în proiect. Am păstrat tot ce înseamnă acele bucăți de marmură albă care sunt acuma printre pavaj, ele vor fi reintegrate în noul pavaj al pieței, chit că va fi un pavaj nou. Modul în care ne-am manifestat noi respectă față de ceea ce s-a câștigat la revoluție este că am lăsat acest spațiu liber și cât mai neconformist. Are și un soclu pe care nu stă nicio statuie, pe care pot fi făcute cuvântări publice, în care oamenii se pot exprima civic”, a spus arhitecta Mihaela Rușeț.

În schimbul premiului de un milion și jumătate de euro firma care a câștigat concursul va pune la dispoziția primăriei proiectul tehnic. Pentru realizarea lucrării ar fi nevoie de aproximativ 30 de milioane de euro care, momentan, nu există.

„Eu estimez că proiectarea în sine va dura un an, un jumătate, trebuie să se ia toate avizele etc. Valoarea proiectului sigur va depăși 30 de milioane de euro. Eu sunt încrezător că un mix de fonduri nerambursabile europene, bugetul local și un credit, pentru că sunt foarte multe bănci care sunt deschise să finanțeze așa ceva, pentru că e un proiect superb, la o dobândă de aproape zero. Sunt optimist că vom obține finanțarea și nu asta va fi motivul pentru o posibilă întârziere”, a explicat primarul Dominic Fritz.

Printre timișoreni și turiști, părerile despre amenajarea noii piețe sunt împărțite. Unii ar vrea o schimbare, cu cât mai mult spațiu verde. Alții ar vrea să rămână așa cum e acum.