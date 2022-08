Designerul român Ovidiu Hrin, premiu important la Red Dot Design Award. Au fost peste 20.000 de proiecte în concurs

Timi╚Öoreanul Ovidiu Hrin ╚Öi-a completat colec╚Ťia semnificativ─â de distinc╚Ťii cu un premiu ob╚Ťinut la Red Dot Design Award - una dintre cele mai relevante ╚Öi exigente competi╚Ťii de design de pe glob.





Ovidiu Hrin a pus bazele studioului de design grafic numit Synopsis ├«n 2001. Are o experien╚Ť─â vast─â ├«n design grafic ╚Öi comunicare vizual─â, timi╚Öoreanul este o prezen╚Ť─â constant─â ├«n cadrul bienalelor, expozi╚Ťiilor ╚Öi ├«n paginile prestigioaselor publica╚Ťii de design interna╚Ťionale. Artistul are ├«n portofoliu o sumedenie de premii, printre care ╚Öi dou─â medalii de aur la prestigiosul concurs interna╚Ťional de design de poster Graphis, din New York.

Acum a performat la Red Dot Design Award, una dintre una dintre cele mai importante competi╚Ťii de design de pe glob.







Proiectul cu care a c├ó╚Ötigat aceast─â important─â distinc╚Ťie este eticheta pentru gama special─â de Feteasc─â Neagr─â a cramei Valeaeden din zona Tirolului b─ân─â╚Ťean (din jude╚Ťul Cara╚Ö-Severin).

ÔÇťEste prima participare a studioului nostru la acest concurs iar aceasta am f─âcut-o cu un proiect pe care l-am finalizat anul trecut: eticheta ╚Öi ambalajul pentru gama special─â de Feteasc─â Neagr─â a cramei Valeaeden din zona Tirolului. M-a bucurat ╚Öi mai mult vestea dup─â ce am parcurs scrisoarea de felicitare din partea pre╚Öedintelui ╚Öi dup─â ce am digerat ╚Öi PR information-ul primit din partea managementului Red Dot Design Award ├«n care am fost anun╚Ťat c─â anual particip─â aproximativ 20,000 de proiecte ├«n aceast─â competi╚ŤieÔÇŁ, a scris Ovidiu Hrin pe Facebook.







Ovidiu Hrin a studiat arhitectura la Universitatea Politehnic─â din Timi╚Öoara ╚Öi simultan a fost ╚Öi student la departamentul de design grafic al Universit─â╚Ťii de Art─â. De numele lui se leag─â ╚Öi existen╚Ťa TypopassageTM, un micro-muzeu dedicat designului grafic ╚Öi artei tipografice, n─âscut din necesitatea de a spori gradul de con╚Ötientizare al publicului larg cu privire la impactul socio-cultural al comunic─ârii vizuale.