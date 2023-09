Deputatul „exclus“ de George Simion își deschide cabinet parlamentar sub sigla partidului: „Sunt membru AUR“

Deputatul AUR Timiș Ciprian Titi Stoica, despre care George Simion a anunțat că va fi exclus din partid pentru că s-a îmbătat și a sunat mai mulți parlamentari, la miezul nopții, își deschide cabinet parlamentar sub sigla AUR.

Printr-un comunicat transmis presei locale din Timișoara, AUR Timiș îi invită pe jurnaliști, sâmbătă, 2 septembrie 2023, la inaugurarea Cabinetului Parlamentar deschis de deputatul Ciprian-Titi Stoica (ales pe listele AUR) la Giroc, lângă Timișoara.

Ciprian Stoica este deputatul despre care liderul AUR George Simion a spus că va fi dat afară din partid pentru că s-a îmbătat și a sunat noaptea mai mulți parlamentari pe care i-a înjurat. „Îți rup chiloții de *** ce ești! (…) Am să te trimit la oi, mă ***, acolo unde îți este locul!”, i-a spus Ciprian Titi Stoica unui coleg parlamentar pe care l-a sunat în miez de noapte.

„Nu face cinste partidului nostru”

„Omul ăsta are o problemă cu alcoolul, e un păcat. Ştiam de problema lui, a recidivat. Mulţi români suferă de această patimă. Nu face cinste nici partidului nostru, nici Parlamentului României, cum nici cei de la PSD şi PNL nu fac cinste Parlamentului României. Da, o să-l excludem din rândurile noastre pe domnul deputat Ciprian Titi Stoica. Trebuie să fim intransigenţi, dacă vrem să curăţăm Parlamentul acela şi noi alegem de fiecare dată să dăm un exemplu”, a declarat George Simion, la România TV, în luna iunie 2023, după izbucnirea scandalului.

„Dacă tolerăm astfel de incidente şi băgăm gunoiul sub preş, înseamnă că nu suntem mai buni cu nimic faţă de ceilalţi. E dureros să-ţi împuţinezi rândurile, dar nu poate fi tolerată o astfel de atitudine. Omul are probleme personale, a căzut în patima alcoolului, dar nu înseamnă că trebuie să fie reprezentativ pentru mişcarea noastră”, a mai spus Simion după incident.

Contactat de „Adevărul”, deputatul Ciprian Titi Stoica a explicat deschiderea cabinetului parlamentar sub sigla AUR prin faptul că încă este membru al AUR, pentru că propunerea lui Simion, de excludere a sa din partid, nu a fost încă validată de Consiliul Național de Conducere a al AUR.

„George Simion a propus excluderea mea. Până când nu va fi validată propunerea lui în Consiliul Național de Conducere (CNC), sunt membru al AUR”, a declarat Ciprian Titi Stoica pentru „Adevărul”.

Potrivit site-ului AUR, președinte al CNC este Claudiu Târziu. Acesta nu a putut fi contactat și nici nu a răspuns mesajului prin care i s-a solicitat un punct de vedere, până la publicarea acestui articol.

A promis că o să fie un parlamentar „pe model britanic”

Ciprian Titi Stoica, stabilit în Anglia la data alegerilor, a deschis lista pentru Camera Deputaţilor a Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) din Timiş. În urma scorului obţinut de AUR în Timiş (aproape 9%), Ciprian Titi Stoica a fost ales deputat.

Stoica şi-a spus povestea plecării din ţară, susţinând că „după ce timişorenii au ales o administraţie pe model german, timişenii vor avea în Parlament un reprezentant pe model britanic”.

„Sunt născut în 1 mai 1982, la Timişoara. Am făcut ciclul primar la Liceul Pedagogic, am continuat cu gimnaziul la C.D. Loga. Am făcut primele două clase de liceu la C.D. Loga, iar după aceea m-am transferat la Liceul Sanitar. Acolo am şi absolvit liceul. Am fost înscris la două facultăţi: Asistenţă Socială şi Management în producţie şi transporturi. Din cauze financiare, în 2010 am decis să mă stabilesc în Marea Britanie. Am pornit de jos. Am lucrat la început ca ajutor de barman, apoi barman. Am făcut cursul de agent de pază şi am devenit agent de pază. Am urcat ierarhic până când am ajuns să fiu un fel de poliţist de proximitate acreditat de Poliţia Metropolitană”, declara deputatul AUR, după ce a fost ales ca reprezentant al poporului în Parlamentul României.