Declarații șocante făcute de bărbatul care a turnat benzină peste mașină și a amenințat că își dă foc: „Ați avut noroc că n-am avut o mitralieră să vă împușc pe toți”

Bărbatul de 43 de ani a turnat benzină peste propria mașină și a amenințat că îi dă foc, în Timișoara, a spus că vrea „să bubuie Timișoara în aer”. Incidentul a fost oprit la timp de angajații stației, care au sesizat imediat autoritățile.

La sediul Poliției, individul a făcut declarații halucinante în fața jurnaliștilor:

„Să bubuie Timișoara în aer. M-am supărat că nu mai vreau să trăiesc. Ați avut noroc că n-am avut o mitralieră să vă împușc pe toți”, a spus acesta.

El a susținut că a recurs la acest gest din disperare:

„Nu am bani de chirie, de mâncare, să întrețin copiii, am mulți copii. Și statul român ne pune în pericol”, le-a spus acesta jurnaliștilor.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul va fi prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Un bărbat a turnat benzină pe el și pe mașină, amenințând că își dă foc

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum bărbatul parchează autoturismul, deschide portiera din spate și începe să toarne carburant peste mașină. Personalul benzinăriei a întrerupt alimentarea și a reușit să-l imobilizeze până la sosirea echipajelor de poliție și pompieri.

La fața locului, polițiștii au constatat că bărbatul era sub influența alcoolului. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar verificările au arătat că nu deține permis de conducere.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de conducerea unui vehicul fără permis, conducerea sub influența alcoolului și tentativă de distrugere.