Cu tractoarele în centrul Timișoarei. Fermierii cer statului să lupte cu mafia cerealelor din Ucraina VIDEO FOTO

Primăria Timișoara a autorizat un protest al fermierilor în centrul Timișoarei. Tractoarele pot ajunge până în parcarea de la Modex, lipită de Piața Victoriei. Protestul este aprobat în perioada 18-24 ianuarie 2024.

Tractoarele au început să sosească treptat în parcarea de la Modex joi seara, 18 ianuarie 2024. Poliția a dat autorizație pentru protest doar cu condiția ca vehiculele care intră în oraș să aibă ITP-ul și asigurările la zie. Astfel, în jurul orei 22.00, au ajuns în centrul orașului un grup de 28 de tractoare.

Traficul în oraș nu a fost deloc afectat, pentru că tractoarele au venit seara, pe rând.

„În perioada asta, în anul în care a trecut, prețurile au fost foarte mari, îngrășămintele au fost la suprapreț și, după cum ne așteptam, prețurile la cereale au scăzut foarte mult. Atunci, noi vrem să se oprească importurile de cereale din Ucraina care au dus la scăderea prețurilor la noi, să ne asigure exportul cerealelor noastre, să avem piață de desfacere la ele. Dar să verifice mai mult cerealele care vin din Ucraina, care sunt pline de pesticide. Nouă ne interzice să folosim o gamă largă de pesticide. Ei nu sunt în UE, nu respectă regulile. Noi ne chinuim cu insecte, dăunători, buruieni, nu putem să le combatem la scară largă. Oricum, anul acesta am adus bani de acasă. Am ieșit în minus la tot, din cauza prețurilor, nu din cauza producției”, a spus unul dintre agricultorii prezenți în parcarea din centrul Timișoarei.

Un exemplu de democrație

Agricultorii au afișat două pancarte cu mesajul: „Munca noastră, pâinea voastră” și „Nu ne asociem cu partide. Dobânzi exagerate. Stop cereale Ucraina. Stop GAEC 7 și 8”.

La fața locului a ajuns și viceprimarul Cosmin Tabără.

„Timișoara numai pe asta nu a mai văzut-o, utilaje agricole în mijlocul orașului. Dar din punctul meu de vedere este un exemplu de democrație. Este dreptul fiecărui om să-și spună punctul de vedere. Cred că acești fermieri sunt îndreptățiți să își spună păsurile, pentru că sunt câteva probleme pe care statul trebuie să le rezolve. Am avut o discuție cu oamenii, m-au asigurat că nu vor afecta un alt perimetru în afară de parcarea de la Modex”, a spus Cosmin Tabără.

„Există o mafie a cerealelor din Ucraina"

Cosmin Tabără este un cunoscător al fenomenului agricol, fiind fiul lui Valeriu Tabără, fost ministru al Agriculturii și Alimentație (1994-1996) în Guvernul Văcăroiu, doctor în agronomie, profesor universitar la Agronomie, fost director la stațiunea de cercetare de la Lovin.

„Eu știu cât muncește un fermier. Știu că lumea îi vede ca mari latifundiari, mari producători de bani. Am prieteni agricultori, într-adevăr, fac și bani, dar depun și o muncă titanică. Sunt costuri foarte mari, credite multe – pentru că în agricultură se lucrează foarte mult cu credite și fonduri europene, ori în agricultură poate să fie un an extraordinar, dar poți să ai doi-trei ani care te trag în jos. Poate să vină o gheață, poate să fie secetă. Se vorbește foarte multe de cerealele din Ucraina, care vin cu preț de dumping. La anumite vămi ar exista trafic de cereale, în locul traficului cu țări și benzină. Există o mafie a cerealelor. Oricât am ajuta Ucraina, trebuie să ne gândim și la fermierul roman. Promovăm produsul românesc, așa că trebuie să avem grijă și să-l și protejăm pe producătorul român”, a mai spus Tabără.

Vizavi de protestul din centrul Timișoarei, primarul Dominic Fritz a dat explicații pe Facebook: „Timișoara are o responsabilitate profundă pentru cultura de protest și pentru libera exprimare în România. De aceea am decis să avizăm un protest al fermierilor în centrul orașului. Acesta va avea loc în parcarea de la Modex”.

Premierul Ciolacu: "Nici o grână nu se vinde din Ucraina pe teritoriul României"

Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, 15 ianuarie 2024, că 99% dintre solicitările fermierilor au fost rezolvate, menţionând că, în privinţa transportatorilor, sunt negocieri în continuare privind RCA şi acciza la motorină.

El a explicat că anul trecut Ministerul Agriculturii a dat ajutoare de stat aprobate de Comisia Europeană şi o subvenţie de aproape 3 miliarde de euro, iar anul acesta, cu IMM Invest, cu facilităţile în investiţiile în procesare, o să fie mult mai mult.

„Sunt îndreptăţiţi să aibă - şi asta am vorbit şi cu Ministerul Transporturilor, s-a vorbit şi la Ministerul Agriculturii - două linii de trafic, una pentru membri ai Uniunii Europene, una pentru membrii non UE. Mai ales că acum am şi reuşit să intrăm în spaţiul Schengen naval şi aerian. În primul rând naval, pentru că este raportul din Portul Constanţa. Nu rezolvăm nimic dacă blocăm Portul Constanţa. Repet, nici o grână nu se vinde din Ucraina pe teritoriul României. Dacă s-ar fi vândut, am fi ştiut", a subliniat Marcel Ciolacu.