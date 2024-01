Protestul fermierilor, aprobat să se țină în centrul Timișoarei. Explicațiile lui Dominic Fritz

Primăria Timișoara a autorizat un protest al fermierilor în centrul Timișoarei. Primarul orașului, Dominic Fritz, a anunțat că fermierii pot ajunge cu tractoarele până în parcarea de la Modex, lipită de Piața Victoriei. Protestul este aprobat în perioada 18-24 ianuarie 2024.

„Timișoara are o responsabilitate profundă pentru cultura de protest și pentru libera exprimare în România. De aceea am decis să avizăm un protest al fermierilor în centrul orașului. Acesta va avea loc în parcarea de la Modex. A rămas ca organizatorii să obțină avizul Poliției Rutiere pentru a ajunge în zona centrală. Sper ca discuțiile dintre organizatori și Poliție să găsească cele mai bune soluții atât pentru respectarea drepturilor protestatarilor cât și pentru siguranța cetățenilor”, a explicat Dominic Fritz, pe Facebook.

Răspunzând unui comentariu în care primarul Capitalei, Nicușor Dan era criticat pentru că nu a autorizat protestul, Dominic Fritz a spus că „forma protestului din Timișoara e una rezonabilă vizavi de drepturile celorlalți cetățeni de a circula”.

„Le mulțumesc pe această cale reprezentanților fermierilor din Timiș pentru deschidere. La București se voia practic blocarea a jumătate de oraș, ceea ce nu era corect”, a scris Dominic Fritz.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, că 99% dintre solicitările fermierilor au fost rezolvate, menţionând că, în privinţa transportatorilor, sunt negocieri în continuare privind RCA şi acciza la motorină.

„Aproape 99% dintre solicitările de la Ministerul Agriculturii s-au închis. Ce îmi este mie ciudă este că 90% dintre ele erau bugetate pe anul în curs. Era normal că nu am avut timp, niciun ministru nu putea să aibă timp în trei zile, patru zile să le şi promoveze ca hotărâri de guvern sau ordonanţe sau, dacă e nevoie de legi, în Parlament. (...) După întâlnirile de astăzi de la minister cu protestatarii, au fost întâlnirile de ieri cu protestatarii din stradă, au fost astăzi cu marile asociaţii, deci pentru prima oară s-au luat în vedere ambele categorii, şi marii fermieri şi micii fermieri, toate problemele au fost rezolvate, şi cu creditarea şi cu subvenţionarea pe care o avem la motorină, care e de 1,63, anul trecut chiar a fost cu încă 2 lei la 50% din consum", a afirmat Ciolacu, la Antena 3 CNN.

El a explicat că anul trecut Ministerul Agriculturii a dat ajutoare de stat aprobate de Comisia Europeană şi o subvenţie de aproape 3 miliarde de euro, iar anul acesta, cu IMM Invest, cu facilităţile în investiţiile în procesare, o să fie mult mai mult.

„Sunt îndreptăţiţi să aibă - şi asta am vorbit şi cu Ministerul Transporturilor, s-a vorbit şi la Ministerul Agriculturii - două linii de trafic, una membri ai Uniunii Europene, una membrii non UE. Mai ales că acum am şi reuşit să intrăm în spaţiul Schengen naval şi aerian. În primul rând naval, pentru că este raportul din portul Constanţa. Nu rezolvăm nimic dacă blocăm portul Constanţa. Repet, nici o grână nu se vinde din Ucraina pe teritoriul României. Dacă s-ar fi vândut, am fi ştiut", a subliniat Marcel Ciolacu.