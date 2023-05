Artistul care a scos corpul copilul de trei ani din râul Mureș: „Câtă iresponsabilitate să urci în barcă copii fără vestă pe ei” FOTO

Nicolae Nita Buda – un artist care și-a încercat norocul și la Vocea României, unul din inițiatorii festivalului Rock la Mureș, este unul din cei care au sărit în ajutorul celor care au căzut în râul Mureș, duminică seara. El a scos din apă cadavrul copilului de trei ani.

Unul dintre cei care au sărit în ajutorul celor care s-au răsturnat cu barca pe râul Mureș, în dreptul localității Periam Port, a fost și Nicolae Buda. Bărbatul are casa pe malul Mureșului, nu departe de locul în care a avut loc incidentul.

„Cei din Semlac s-au chefuit sâmbătă, iar duminică voiau să vină la Periam Port, la terasa de pe malul Mureșului, să se distreze. M-a sunat un prieten și mi-a spus să iau repede barca și să mergem să-i ajutăm pe unii care au căzut în apă. Printre ei și mulți copii. Am suit în barcă și m-am dus în direcția aia. Imediat ce barca s-a răsturnat, patru au ieșit la mal, o femeie era între crengi, agățată, zbiera. Se ținea, nu era în pericol. Am zis că nu mă opresc la ea, ci mă duc să scot copiii. Am văzut baca răsturnată și o haină. Nu era încă întuneric. Atunci am văzut un picior, l-am prins și l-am tras afară. Era un copilaș, era umflat de apă. Am făcut respirație gură la gură, dar era deja mort. Avea trei ani și patru luni. Mă întreb, câtă iresponsabilitate, să urci în barcă copii, fără vestă pe ei, să vezi că barcagiul era și beat”, a povestit Nicolae Buda, pentru Adevărul.

Toată ziua de 1 mai, pompierii de la ISU Banat au încercat să dea de urma celor patru persoane dispărute după ce barca s-a răsturnat în Mureș. În jurul orei 20.00, scafandri s-au retras la bază, dar căutările vor continua la suprafața apei și în această noapte.

Nicolae Buda – un artist care și-a încercat norocul și la Vocea României, unul din inițiatorii festivalului Rock la Mureș, cunoaște foarte bine râul care curge în fața casei sale. Nu crede că pompierii vor mai găsi ceva.

„Sunt doi adulți și doi copii dispăruți. Nu se mai pune problema să fie cineva viu. În mod sigur s-au înecat și i-a luat apa. Dacă s-au agățat de crengi undeva pe mal, îi mâncă peștii. Aici este pește de 200 de kilograme. Au prins aici pești de 1,80 de metri. În 2019, a căzut în apă un copil, nu l-au mai găsit. L-au mâncat pești!”, a mai spus Nicolae Buda.

Vă reamintim, o barcă în care se aflau 12 persoane s-a răsturnat duminică seara în râul Mureş. Oamenii au luat o barcă de pe malul aflat în județul Arad - în dreptul localității Semlac, și au încercat să ajungă la Periam Port (județul Timiș), unde este o terasă și un parc de distracție.

În urma incidentului, a survenit decesul unui minor de 3 ani, din Semlac, în continuare fiind căutaţi un bărbat de 29 de ani, din Arad, un bărbat de 31 de ani, din Nădlac, şi doi copii din Nădlac.

Barca răsturnată duminică seară în râul Mureş nu era înmatriculată, iar cel care o conducea - un bărbat de 33 de ani - nu avea permis şi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, acesta fiind reţinut, a informat IPJ Arad.