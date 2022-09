Aplicație digitală pusă la punct de un român la Viena. Realitatea augmentată în artă și cultură

Arta digitală câștigă tot mai multe teren pe plan internațional, iar vechile expoziții din muzee și galerii vor deveni cât de curând istorie în epoca tehnologiei. Sergiu Ardelean, un român stabilit de 20 de ani la Viena, a reușit să creeze una dintre cele mai avansate platforme de realitate augmentată care oferă o trăire deosebită în contemplarea artei plastice.





Realitatea Augmentată şi Realitatea Virtuală fac parte deja prezentările marilor muzee din lume. În loc de câteva informaţii succinte, atât cât încăpeau pe un panou explicativ, prin noile tehnologii digitale publicul are parte de o experienţă complexă.

„Ideea noastră este să combinăm arta tradițională - pictură, ilustrație, fotografie, inclusiv design vestimentar sau street art, cu o artă digitală. În același timp aducem și artiști digitali într-o galerie, într-un muzeu, într-o expoziție. Majoritatea chestiilor sunt astăzi pe monitoare și e obositor să intri într-o cameră și să vezi 15 monitoare. Ce facem noi e prin telefon. Te uiți la o lucrare, care poate să fie o pictură, iar aceasta prinde viață, își povestește propria ei istorie sau ceea ce dorește artistul să exprime. Și atunci, arta asta devine interactivă și experiența e total diferită de cea avută de părinții și bunicii noștri într-un muzeu”, a declarat Sergiu Ardelean.

A ajuns în Austria la vârsta de 18 ani

Aplicația a fost creată de Sergiu Ardelean după o lungă experiență într-o agenție de marketing din Austria, înființată chiar de el, împreună cu un prieten.

În spatele său se află însă și Facultatea de Arte din Viena, unde Sergiu a ajuns imediat după terminarea liceului din Târgu Mureș.

„Am căutat ceva specializări în multimedia și design în artă dar n-am găsit nimic în România. Așa am ajuns în Austria, la vârsta de 18 ani. M-am înscris la Tehnica și designul media, am studiat de la producție audio-video, la până la programare 3D și construcție de sisteme. După facultate am început să lucrez în marketing, am crezut că acolo sunt banii. Inițial am lucrat la o agenție din Viena, dar apoi am deschis eu agenția mea, împreună cu prieten, în 2005, care era mai mult axată pe tehnologie. Am stat 11 ani în agenție, am ajuns să avem peste 60 de angajați, am deschis un birou și în Shanghai. Acolo am început să intru pe partea creativă în legătură cu această tehnologie”, a mai povestit Sergiu Ardelean.





„Am vrut să fac un proiect care să-mi fie drag”

ArtIveve a luat ființă în urmă cu zece ani. Deși realitatea augmentată era încă la început în artă, echipa lui Sergiu Ardelean a început să combine extensiile digitale.

„Am vrut să fac un proiect care să-mi fie drag, în domeniul de artă și cultură. Așa s-a născut ArtIveve. Ceea ce vrem să facem este să educăm artiștii, curatorii, istorii de artă, să folosească ei tehnologia. Noi suntem cumva o platformă prin care aducem cele două lumi împreună. Noi oferim artiștilor uneltele să creeze ei. E mai mult un blocaj la artiști, care spun că ei nu sunt digitali, deși au conturi pe toate rețelele de socializare. Dar sunt foarte mulți artiști care descoperă singuri drumul. De aceea avem o comunitate extrem de activă. Avem mai 170.000 de artiști care vin, ne ajută, fac ei video, tutoriale, creează, se ajută unii pe alții, și asta ne face pe noi să creștem așa de repede”, a mai spus Ardelean.

„Noi suntem ca niște evangheliști”

Echipa start-up-ului din Viena este alcătuită din 22 de persoane, dar au un birou și în Statele Unite ale Americii și un partener exclusiv în Coreea de Sud și Japonia.

În momentul de față, platforma ArtIveve este folosită de peste 50 de muzee și galerii de artă din Europa și America.

„Noi suntem ca niște evangheliști, mergem peste tot, povestim de tehnologie, iar fiecare o folosește cum dorește sau cum crede că ar fi cel mai bine. Tehnologia asta și realitatea augmentată o vedem ca forma de artă a secolului XXI. Muzeele de artă au rămas cumva în anii '70-'80. Nu numai în România. Toată această imagine a rămas cumva cu 40 de ani în urmă. Și acum suntem de abia la început. În câțiva ani informațile pe care le avem acum pe telefon le vom avea proiectate prin ochelari”, a mai adăugat Ardelean.

Sergiu Ardelean a demarat mai multe discuții și în Timișoara, pentru ca muzeele și galeriile de artă din oraș să folosească aplicația în 2023, anul în care orașul de pe Bega va deține titlul de Capitală Culturală Europeană.