Accident grav evitat la limită, în Timișoara. O mașină era să intre într-un tramvai care transporta circa 100 de călători. Două persoane rănite

Un accident a avut loc luni seara, 27 aprilie, în jurul orei 19:00, în Timișoara, unde un autoturism era să intre în coliziune cu un tramvai în care se aflau aproximativ 100 de călători. Două persoane au fost rănite.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje SMURD și pompierii, care au mobilizat o autospecială de primă intervenție și comandă, două autospeciale pentru transport personal și victime multiple, o autosanitară, o motocicletă SMURD și 11 pompieri.

Conform primelor informații, în autoturism se afla doar șoferița, în timp ce tramvaiul transporta un număr mare de pasageri.

În urma impactului, două persoane aflate în mijlocul de transport în comun au acuzat probleme medicale și au avut nevoie de îngrijiri de specialitate. Acestea au fost evaluate la fața locului de către echipajele medicale și urmează să fie transportate la spital pentru investigații suplimentare.

„Din primele verificări efectuate la fața locului, a rezultat faptul că o tânără de 20 de ani, a condus un autoturism pe strada Aurel Cosma, iar la intersecția cu strada Coriolan Brediceanu, ar fi efectuat o manevră care a determinat vatmanul unui tramvai, o femeie de 35 de ani, să frâneze brusc pentru evitarea unei coliziuni.

În urma frânării, doi călători din tramvai, respectiv un bărbat de 38 de ani și o femeie de 61 de ani, au fost răniți și transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș, conform presei locale.