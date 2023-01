Zeci de elevi de la școlile cu predare în maghiară au recitat din Eminescu, de Ziua Culturii Naţionale

În Harghita, zeci de elevi de la şcolile şi liceele cu predare în limba maghiară au participat la un tradiţional concurs de recitare a versurilor lui Mihai Eminescu, organizat cu prilejul Zilei Culturii Naţionale, potrivit Agerpres.

Evenimentul, ajuns la ediţia a XVII-a, s-a desfăşurat pentru al doilea an consecutiv în mediul online.

Organizat şi găzduit de 15 ani de Şcoala Gimnazială „Petofi Sandor” din Miercurea Ciuc, concursul era dedicat elevilor de gimnaziu din municipiu sau din zona Ciuc.

Anul trecut, competiţia a fost extinsă la nivelul întregului judeţ şi s-a desfăşurat, în premieră, în mediul online, iar în acest an, concursul s-a adresat şi elevilor de la liceele cu predare în limba maghiară din Harghita, partenerul evenimentului fiind Colegiul Tehnic „Batthányi Ignác” din Gheorgheni.

Cea care a făcut, an de an, posibil acest concurs este profesoara de limba română Kinga Bors, de la Şcoala Gimnazială „Petofi Sandor” din Miercurea Ciuc, care a explicat, pentru Agerpres, că la faza finală a ediţiei din acest an au participat 65 de elevi, din toate zonele judeţului, 43 dintre ei fiind de la gimnaziu şi 22 de la liceu.

Părinţii elevilor au participat și ei la eveniment, dar indirect, mulţi dintre ei realizând înregistrările video ale recitărilor, care s-au transformat astfel într-o „adevărată sărbătoare de familie”.

„O parte din părinţi descoperă aptitudinile interpretative ale propriilor copii”, a punctat Kinga Bors.

Înregistrări la castel sau în pădure

Juriul, format cu precădere din profesori de limba română din Harghita, au avut în vedere mai multe criterii: fidelitatea faţă de text, originalitatea interpretării, dicţia şi intonaţia şi expresivitatea.

„Revedere”, „Glossă”, „Singurătate”, „Dorinţa”, „De ce nu-mi vii”, „Lacul”, „La Steaua” sau „Pe lângă plopii fără soţ” sunt doar câteva dintre poeziile prezentate de cei 65 de elevi participanţi la faza judeţeană. Elevii au trimis înregistrări recitând în diverse locuri, cum ar fi o pădure, în faţa şemineului de acasă, în sufragerie, într-un castel sau în biblioteca de la şcoală.

„Pregătirile pentru concurs, implicarea cadrelor didactice, recitarea poeziilor de către elevi receptivi la frumosul din poezie - toate sunt momente dedicate marelui poet român, Mihai Eminescu. Mă bucur că judeţul nostru se poate mândri cu elevi educaţi, studioşi, respectuoşi, iubitori de carte, de poezie!”, a declarat, pentru Agerpres, Profesoara Császár Tünde, de la Şcoala Gimnazială „Nagy Imre” din Miercurea Ciuc.

„Născându-te cu altă limbă maternă, versurile eminesciene devin muzică”

Mihai Eminescu a reuşit, astfel de dincolo de timp, să aducă oamenii împreună.

„Spui Eminescu, spui limba română. Născându-te cu altă limbă maternă, versurile eminesciene devin muzică, iar muzica este limbaj universal. Sunt idei auzite de la un tânăr care a învăţat să iubească limba română când muzica eminesciană i-a răsunat, în copilărie, în urechile nedeprinse cu sensuri şi forme, dar care percepeau ritmuri”, a declarat Manuela-Nicoleta Stângă, inspector de limba română.

Premianţii au primit diplome şi cărţi oferite de Fundaţia Şcolii Gimnaziale „Petőfi Sándor” din Miercurea-Ciuc şi de Universitatea Sapientia.