PPC Ore Smart - cum reduci factura simplu, fără să fii expert în energie

PPC Energie a lansat PPC Ore Smart, prima ofertă dinamică din România după ridicarea plafonării, cu prețuri la jumătate pentru utilizatorii cu contoare inteligente.

O soluție practică pentru familii și persoanele care lucrează de acasă, PPC Ore Smart oferă prețuri mai mici în perioada martie-octombrie, între orele 11:00 și 14:59, astfel încât mici ajustări ale consumului de energie în programul zilnic pot duce la economii care fac bine buzunarului.

Concret, prețul pentru energia activă consumată în perioada martie-octombrie, între orele 11:00–14:59, este de 0,313 lei/kWh, cu aproximativ 59% mai ieftin față de intervalele standard. Pentru un consumator rezidențial din București prețul final al unui kilowatt cu toate taxele incluse în această fereastră este de 0,89 lei/kWh. Spre comparație, pentru celelalte intervale, prețul pentru energia activă este de 0,767 lei/kWh, iar pentru același client din București prețul final ajunge la 1,44 lei/kWh.

Mai multe detalii despre oferta comercială PPC Ore Smart sunt disponibile aici, pe www.ppcenergy.ro.

Cum poți consuma energie „Smart” pentru a face economii reale

Oferta PPC Ore Smart este deosebit de avantajoasă pentru persoanele care lucrează de acasă sau care pot programa funcționarea aparatelor electrocasnice în intervalul orar cu tarif redus. Un client care în această perioadă folosește:

aerul condiționat zilnic, câte 4 ore, în fereastra de prânz;

mașina de spălat rufe de trei ori/săptămână;

mașina de spălat vase zilnic,

va economisi până la 100 de lei/lună, comparativ cu utilizarea acestora în orele de vârf.

Dacă la acestea se adaugă și 10 încărcări/lună ale mașinii electrice în acest interval, economiile cresc cu până la 300 lei/lună, comparativ cu consumul în orele de vârf.

Oferta PPC Ore Smart este prima ofertă post-plafonare cu tarife flexibile în funcție de intervale orare din România, astfel încât și clienții din România să beneficieze de un produs adaptabil stilului lor de viață, așa cum se întâmplă și pe piețele din Europa de Vest.

Clienții care pot beneficia de această ofertă sunt cei pentru care operatorul de distribuție a instalat un contor inteligent care poate asigura măsurarea consumului în mod segmentat, în toate intervalele zilei.

Clienții cu contoare inteligente, integrate în sistemul de măsurare inteligentă (SMI), care optează pentru PPC Ore Smart nu mai trebuie să își transmită indexul, iar facturile reflectă consumul real.

Contoarele inteligente integrate în SMI sunt instalate de operatorul de distribuție din zona geografică respectivă, conform calendarului de implementare aprobat de ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei).