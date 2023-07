Profesoara Kinga Barabási, prima campioană europeană la teqball, dezvăluie secretele succesului ei

Kinga Barabási a devenit prima campioană europeană la teqball, sportul cu cea mai rapidă ascensiune în lume. Sportiva din Târgu Mureș se află în primii zece în clasamentul mondial atât la simplu, cât și la dublu.

Mureșeanca Kinga Barabási, în vârstă de 26 de ani, a obținut o medalie de aur la simplu și o medalie de argint la dublu, alături de Katalin Dako, pentru România la turneul de teqball de la Jocurile Europene de la Cracovia, care au avut loc între 21 iunie-2 iulie 2023.

Sportiva din Târgu Mureș a devenit prima campioană europeană la teqball, sportul fiind introdus în premieră în acest an la Jocurile Europene. Au fost rezultate extraordinare pentru România. Sportivul român Apor Gyorgydeak, campionul mondial en-titre și liderul mondial la teqball, a devenit și campion european.

Prima sa medalie de aur

Plecată ca a treia favorită a turneului, Kinga Barabási a impresionat pe tot parcursul competiției, iar în finală a reușit să o învingă, fără mari probleme, pe franțuzoaica Amelie Julian, sportivă clasată pe locul 4 mondial, cu 2-0 (12-9,12-6).

Considerată ca fiind una dintre cele mai tehnice sportive din turneu, Kinga a câștigat toate meciurile fără să piardă un set. A obținut chiar prima sa medalie de aur, locul trei fiind cel mai bun rezultat al său înainte de competiția din Polonia.

„E prima oară când acest sport a fost introdus la Jocurile Europene și mă bucur că am fost eu cea care a reușit să obțină aurul”, a precizat Kinga.

După rezultatele extraordinare obținute la Jocurile Europene, Kinga Barabási se află pe locul 8 în clasamentul mondial de simplu și pe locul 7 la cel de dublu.

A lăsat fotbalul pentru teqball

Kinga a descoperit teqball în urmă cu doi ani când juca fotbal pentru o echipă din Odorheiu Secuiesc. Sportiva a evoluat pentru două echipe din primul eșalon competițional fotbalistic feminin din România. În cele din urmă a lăsat fotbalul pentru teqball.

„Am jucat fotbal la echipa din Odorheiu Secuiesc și acolo i-am văzut pe băieți jucând, pe Apor și pe Szabolcs (Apor Gyoergydeak și Szabolcs Ilyeș, sportivi care evoluează împreună la competiții la proba de dublu masculin n. red.). Am început să practic și eu acest sport. Am decis să pun capăt fotbalului și să mă apuc serios de teqball”, spune actuala campioană europeană.

Faptul că a făcut fotbal înainte a ajutat-o foarte mult. „Tehnica este cea mai importantă, cât de bine simți mingea și cât de bine poți să o controlezi. Să o duci unde vrei tu și să o lovești așa cum vrei tu, mi se pare cel mai important lucru”, mai spune tânăra.

După ce a devenit campioană europeană următorul său vis este campionatul mondial. „Îmi doresc să devin campioană mondială, acesta este obiectivul meu principal”, mai mărturisește Kinga.

Între orele de la școală și antrenamente

Dar până atunci, Kinga continuă să îmbine predatul la școală, fiind profesoară de educație fizică și sport la două școli din Mureș, cu antrenamentele.

„Antrenamentele le pun în așa fel încât să pot să ajung la școală”, spune aceasta. Dar întotdeauna găsește timp atât pentru muncă cât și pentru pregătirea la teqball.

Și elevii săi au aflat de sportul pe care profesoara lor îl pratică. „Le-am povestit elevilor, unora le-a plăcut. Poate că ar ajuta să avem și niște mese în școli, prin parcuri, iar atrage și mai mult, nu doar auzind despre acest sport”, spune Kinga Barabási.

Regulile jocului de teqball

În urma rezultatelor extraordinare obținute de sportivii români la teqball, acest sport a început să devină din ce în ce mai popular printre tineri.

Teqball este o combinație între tenis de masă și fotbal. Este un sport care se joacă pe o masă curbată, în general cu o minge obișnuită de fotbal. Competițiile se desfășoară la individual, dublu și dublu-mixt, după un regulament specific.

Teqball-ul a fost inventat în anul 2012, în Ungaria, și a fost oficial recunoscut la nivel internațional în octombrie 2016.

La Teqball se folosesc mingi de fotbal. Se poate juca atât de doi sportivi (jocul de simplu), cât și de patru sportivi (jocul de dublu). Un meci de Teqball se joacă după sistemul cel mai bun din trei seturi, iar fiecare set se dispută până când un jucător/echipă ajunge la punctul 12.

Fiecare jucător are la dispoziție două încercări pentru a reuși un serviciu corect, iar aceștia vor schimba serviciul după fiecare patru puncte. Fiecare jucător are voie să returneze mingea în maximum trei atingeri, cu orice parte a corpului, în afară de brațe și palme, dar este interzis să atingi sau să returnezi mingea, consecutiv, cu aceeași parte a corpului. În timpul jocului este interzis să atingi masa sau adversarul.