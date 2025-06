Peste 300.000 de credincioși au participat la pelerinajul de Rusalii de la Șumuleu-Ciuc, unul dintre cele mai mari evenimente religioase catolice din România. Este cel mai mare pelerinaj al romano-catolicilor din sud-estul Europei.

Credincioșii, majoritatea catolici de limbă maghiară, au pornit spre locul pelerinajului - altarul în aer liber aflat în șaua dealurilor Șumuleu Mare și Șumuleu Mic. Pentru a ajunge la locul de rugăciune de pe munte, pelerinii veniți la Șumuleu Ciuc au urcat, pe jos, mai bine de doi kilometri.

„Sunt din Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Am 66 de ani și vin aici de când mă știu. În copilărie ne aduceau părinții, când m-am căsătorit am venit cu soția, apoi am adus și copiii. Când vin aici mă rog pentru familie, restul știe Domnul ce să ne dea. Ne rugăm și pentru oamenii de la noi din județ, loviți de inundații. (...) Sunt aproape de noi, la 20 de kilometri, și am un gând bun pentru ei, dar îi și ajutăm cum putem', a spus un bărbat, venit la pelerinaj alături de soția sa”, a spus un credincios, potrivit Agerpres.

„Acum mă rog pentru familie, pentru pace și pentru oamenii din Praid. Să îi ferească Domnul de un necaz și mai mare și să îi ajute pe mai departe”, a spus o altă persoană.

Primăria Miercurea-Ciuc a anunțat că, în acest an, aproximativ 335.000 de persoane au fost prezente la pelerinaj.

„Am avut parte de o predică emoționantă, sinceră, care ne-a pus în fața unei oglinzi, în calitate de pelerini ai speranței, la pelerinajul de Rusalii de anul acesta de la Șumuleu Ciuc, rostită de călugărul camilian György Alfréd. În calitate de purtători ai speranței, rugăciunea și învățarea altora să se roage, arătarea căii lui Hristos copiilor noștri și grija față de alții ar trebui să fie sarcina noastră zilnică. Să păstrăm, să hrănim și să vestim speranța! În acest an, aproximativ 335.000 de pelerini au fost prezenți la pelerinajul din șaua Șumuleului și în piața din fața bisericii”, a transmis Primăria Miercurea-Ciuc, pe FB.

Din păcate, 201 persoane au avut nevoie de asistență medicală, la pelerinajul de Rusaliile catolice de la Șumuleu Ciuc. Credincioșii au primit îngrijiri atât de la echipajele Serviciului de Ambulanță Județean Harghita, cât și de la paramedicii SMURD.

Pelerinajul de la Şumuleu Ciuc are o tradiţie de peste 450 de ani şi are legătură cu un eveniment istoric din anul 1576, când principele Transilvaniei, Ioan Sigismund, ar fi încercat să le impună religia unitariană credincioşilor romano-catolici din scaunele secuieşti Ciuc, Gheorgheni şi Caşin. Oamenii spun că doar cu ajutorul statuii făcătoare de minuni de la Şumuleu Ciuc au reuşit să se opună şi să-şi păstreze credinţa strămoşească. e.

De atunci, în sâmbăta Rusaliilor, catolicii din întreaga lume, majoritatea de limbă maghiară, vin în pelerinaj, se roagă la statuia Sfintei Fecioare Maria din Șumuleu Ciuc și participă la slujba în aer liber care se oficiază de la un altar situat în șaua dintre Șumuleul Mare și Șumuleul Mic.