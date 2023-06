Neamț stabilit într-un mic sat din Transilvania: „Acum sunt cel mai fericit în viața mea“ VIDEO

„Adevărata Românie se poate găsi cel mai bine în sate” este sloganul pe care l-a însușit un german care a transformat localitatea Cund din Mureș într-o oază de relaxare și de frumos.

Germanul Jonas Schäfer s-a stabilit în România în 2004, împreună cu soția sa Ulrike, fiind atraşi de frumuseţea dealurilor care înconjurau localitatea Cund din Mureș. Cei doi s-au dedicat dezvoltării turismului rural din zonă, iar trei ani mai târziu şi-au deschis un complex turistic - Valea Verde Retreat.

Iubirea pentru Transilvania i-a fost transmisă lui Jonas de către tatăl său, care a ajuns pentru prima dată în România în 1990, cu ajutoare pentru spitalul de copii din Sighișoara. Iar de atunci a tot venit în țară până în anul 1993, când s-a hotărât să cumpere o casă de la un saș din Cund.

„Tatăl meu a ajuns în 1993 pentru prima dată în Cund, satul acesta micuț. Aici locuiau foarte mulți sași, iar tatăl meu a fost fascinant de cultura și de ospitalitatea lor. A cumpărat o casă de la un saș care era hotărât să plece în Germania. Asta a fost începutul aventurii noastre în Cund”, a precizat Jonas Schäfer.

În 1993 a venit pentru prima dată în România și Jonas, dar nici prin gând nu îi trecea tânărului de atunci că peste câțiva ani se va îndrăgosti iremediabil de această zonă.

Începutul unei aventuri în Transilvania

În anul 2003, în Hamburg, își cunoaște viitoarea soție, pe Ulrike, și se hotărăsc să meargă într-o excursie în micul sat transilvănean Cund, unde locuia tatăl lui Jonas.

Deși era un antreprenor de succes, conducând o casă de discuri și o editură, fiind managerul mai multor artiști și compozitori, Jonas și-a dat seama că ar vrea să facă altceva.

Încurajat de soţie să-și urmeze inima și să își deschidă noi orizonturi, Jonas se mută în Transilvania cu Ulrike a lui.

„Noi am văzut că pleacă foarte mulți tineri din sat. A fost cam golit satul de tineret care a tot mers la lucru în Germania, Italia sau Spania. Am zis că trebuie să facem ceva să ținem pe oameni aici și să creem niște locuri de muncă”, mai spune Jonas.

Toți angajații complexului sunt din comună

Cei doi au cumpărat o casă săsească pe care au renovat-o, după care au investit într-o pensiune, adoptând un concept inventat în nordul Italiei, „Albergo Diffuso”. S-au gândit la un proiect de turism, care să aducă din ce în ce mai mulți oameni în Cund.

„Am avut la bază modelul Albergo Diffuso. Am zis să îl punem și noi în practică la Cund, să dăm satului o viață nouă, prin această idee. A mers destul de bine. În următorul an am avut deja 5 case, împreună cu oamenii din sat, pe care le-am închiriat. Două case erau ale noastre, trei ale oamenilor din sat. În 2007 am deschis restaurantul pentru că oamenii aveau nevoie de un loc central, unde să poate să mănânce, să interacționeze unul cu altul și să stea la povești. Așa a apărut restaurantul nostru”, mărturisește Jonas Schäfer.

Proiectul a luat naștere cu ajutorul oamenilor din sat, iar toți angajații complexului sunt din această zonă.

„Noi am făcut totul împreună cu oamenii din sat. Fiecare angajat este din satul nostru sau din satul vecin. Niciun angajat al nostru nu locuiește mai departe de 4 km de locul de muncă și avem 32 de angajați. Asta este pentru noi ce mai mare realizare să putem să dăm un loc de muncă sustenabil pentru atâția oameni”, mai spune antreprenorul.

Complexul este răspândit în tot satul

Acum, Valea Verde Retreat cuprinde nouă case sătești, răspândite în tot satul, și un complex de restaurant, care a primit numeroase premii.

Dintre cele nouă case, patru sunt ai unor proprietari străini, germani și englezi. De asemenea, un olandez s-a mutat, recent în sat cumpărând o casă care va fi și ea dată în circuit în perioada viitoare. Celelalte cinci case sunt ale lui Jonas și ale partenerelui său de afaceri, Dragoș Anastasiu, proprietarul grupului Eurolines.

„În momentul de față avem 32 de unități de cazare, ele sunt distribuite prin tot satul. Avem o capacitate de cazare de 92 de persoane”, precizează Jonas.

→ Imaginea 1/9: Valea Verde jpg

Afacerea lui Jonas Schäfer a fost promovată, în trecut, și de jurnalistul Charlie Ottley care a fost impresionat și el de ce a găsit aici.

Complexul turistic a atras înainte de pandemie mai mulți turiști străini decât români, venind anual în jur de 9.000-9.500 de oameni. Dacă înainte de pandemie, procentul vizitatorilor era de 60% străini - 40% români, acum numărul vizitatorilor străini a ajuns la 30%.

Destinația gastronomică a anului 2023

Valea Verde a fost construit ca un refugiu rural în care oamenii să se bucure de momente frumoase. Pe lângă acest lucru, restaurantul care este amplasat într-un vechi hambar restaurat, propune o experiență culinară inedită.

Complexul Valea Verde a primit în acest an premiul de „Traditional Guest House 2023 - Locul I”, devenind și destinația gastronomică a anului 2023. Jonas Schäfer, gazda și chef-ul de la Valea Verde, își răsfață oaspeții cu o abordare modernă a bucătăriei rurale.

„Avem zilnic un meniu de 7 feluri de fine dining, dar bazate pe produsele din țara noastră, din zonele noastre. Cel mai frumos premiu obținut a fost cel din acest an când am devenit destinația anului gastronomică. Asta a fost pentru noi cea mai mare recunoaștere pe care am primit-o”, susține Jonas.

Viața în Transilvania, după 20 de ani

Cum se simte Jonas Schäfer la aproape 20 de ani de când locuiește în România?

„Cinstit să fiu, eu nu am fost mai fericit în viața mea decât acum! Zona noastră este așa de frumoasă, iar oamenii cu care lucrăm sunt deosebiți. Este o combinație între natură, oameni, cultură, o mixtură de nații săsești-românești-ungurești. Diversitatea asta mă inspiră în fiecare zi! Viața este foarte frumoasă aici!”, mărturisește Jonas, neamțul fericit în Transilvania.