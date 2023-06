Festivalul Lavandei, în inima Transilvaniei. Ședință foto și cină romantică în „oceanul“ mov de pe dealul Mădăraș VIDEO

O poveste plină de parfum se desfășoară în inima Transilvaniei. Pe 17 iunie 2023 începe o nouă ediție a Festivalului Lavandei din comuna Mădăraș, Mureș. Timp de trei săptămâni, oamenii se pot bucura de frumusețea lavandei pe o suprafață de cinci hectare.

La 20 de kilometri de Târgu-Mureș, în comuna Mădăraș (Mureș), în care locuiesc aproape 1.500 de suflete, se desfășoară Festivalul Lavandei la care vine de peste zece ori populația localității.

Evenimentul are loc din 17 iunie 2023 până în 9 iulie 2023, între orele 9.00 și 21.00. Nu lipsesc decoruri speciale pentru ședințele foto din lanul cu lavandă, iar organizatorii au pregătit și alte surprize.

Cum a luat naștere festivalul

Festivalul Lavandei este organizat de familiile a doi prieteni din copilărie, Ovidiu Marian Roșca și Bela Borbely, deveniți între timp fini și nași.

După mai mulți ani de experiență în mass-media, Ovidiu s-a reîntâlnit cu vechiul său prieten, Bela, care tocmai se întorsese în țară după zece ani de muncă în Spania, iar împreună au pus bazele Tărâmului Lavandei din Mădăraş.

Cei doi au început să cultive lavandă din anul 2016. Chiar dacă a fost destul de greu la început, au reușit să țină afacerea pe linia de plutire. S-a început cu 5 hectare de lavandă, iar acum au ajuns la 8 hectare.

„Ne-am tot gândit ce să facem şi am ajuns la lavandă. Finul meu avea un teren al bunicilor în Mădăraș și am zis să încercăm asta. Lavanda avea și căutare destul de mare la cumpărare, după care s-a mai stricat un pic treaba. Ne-am apucat de treabă, dar am avut destul de multe bătăi de cap la început, pentru că nu știam exact cum se plantează, în România era ceva nou și nu era nimeni care să ne ajute. Nu am renunțat și s-a concretizat până la final”, mărturisește Ovidiu Roșca.

Activitatea este costisitoare şi implică o serie de dificultăţi, mai ales că în România nu există o piaţă de desfacere care să preia constant aceste produse.

„Este multă muncă cu ea pentru că trebuie întreținută manual. Nu se poate erbicida, nu se poate stropi! Trebuie să tai florile și să o distilezi. Se bagă în niște cazane foarte mari, de inox, și se obține uleiul esențial, care după trebuie să vezi ce faci cu el. Acolo e un pic de problemă”, a mai povestit Ovidiu pentru „Adevărul“.

Pentru a susţine financiar cultura de lavandă, cei doi prieteni s-au gândit să organizeze şi un festival. Cum câmpurile de lavandă oferă o priveliște extraordinară, aceștia s-au gândit să le dea și altor oameni posibilitatea de a se bucura de frumusețea „oceanului” mov de pe dealul comunei mureșene.

„Era o priveliște frumoasă și am zis să încercăm să vedem dacă mai vin și alte persoane să se bucure de lavandă. Am făcut un eveniment pe Facebook și chiar au venit mai mulți decât ne așteptam. De acolo, am dezvoltat ideea. De la an la an, am pus mai multe decoruri, am venit cu mai multe standuri. Ne-a ajutat să ne putem întreține și să o putem întreține și să mergem mai departe cu ea pentru că a scăzut destul de drastic cumpărarea de ulei de levandă în ultimii trei ani. A crescut oferta, iar cererea a stagnat sau a scăzut”, a mai spus Ovidiu.

Festivalul Lavandei din Mădăraș a fost înregistrat la OSIM

Din 2018 se organizează anual Festivalul Lavandei din Mădăraș, care a fost recunoscut și înregistrat la OSIM. Tărâmul Lavandei se întinde pe o suprafață de cinci hectare. Iar an de an vin din ce în ce mai mulți oameni la eveniment.

„Festivalul Lavandei din Mădăraș este primul de acest fel din țară, de aceea a fost recunoscut și înregistrat la OSIM. Anul trecut au venit între 10.000 și 15.000 de oameni. Nu avem un bilet de intrare, dar există o obligativitate ca fiecare participant cu vârsta de peste 12 ani să achiziționeze un buchet de lavandă în valoare de 15 lei”, a precizat organizatorul festivalului.

Picnic și cină, în lanul parfumat

Sunt oferite și zeci de locuri de campare. În cele trei săptămâni în care lavanda este înflorită, puteți merge printre lanuri pentru o şedinţă foto de succes, fiind puse la dispoziție zece decoruri pentru fotografii.

→ Imaginea 1/8: Lavanda 1 jpg

Cei care nu doresc să facă poze pot sta la picnic în lanul parfumat, să meargă sau să se plimbe cu bicicleta pe lângă câmpul cu lavandă.

Copiii se pot bucura și de un tobogan gonflabil. Ca la orice festival, vor fi pregătite și standuri în care se servesc băuturi răcoritoare, mâncare tradițională și specialități, înghețată, kurtos, langoș etc. Nu lipsește cafeaua cu lavandă, ciocolata de casă cu lavandă sau alte produse pe bază de lavandă, direct de la producător.

Organizatorii au pregătit mai multe surprize și în acest an.

„De la an la an venim cu idei noi. Anul acesta am venit cu acest concept de cină romantică în lavandă. Oamenii vor primi un coș rustic cu o pătură moale, o sticlă de vin, 2 pahare de șampanie, platou cu mezeluri și brânzeturi, o sticlă de apă și o luminiță romantică. O să avem și un colțișor, un decor special, în care oamenii pot să vină și să organizeze zile de naștere la copii sau la adulți. De asemenea, se pot închiria și rulote pentru a te bucura de linistea noptii si o cafea proaspătă lângă lavandă”, a adăugat Ovidiu Roșca, unul dintre organizatorii evenimentului.