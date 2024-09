Bărbat înjunghiat, aflat în stare critică, salvat de un polițist din Mureș

Un polițist din Mureș a devenit îngerul păzitor al unui bărbat care fusese înjunghiat pe terasa unui local din comuna Mădăraș. Agentul a reușit să stabilizeze victima până la momentul sosirii echipajelor medicale, fapt care i-a salvat viața.

Andrei Țogorean, un ajutor șef de post la Postul de Poliție din comuna Band (Mureș), a devenit erou după ce a salvat viața unui bărbat aflat în stare critică. Pe 5 septembrie, în timp ce se afla în serviciul de patrulare, tânărul polițist a fost anunțat că pe terasa unui local, din comuna mureșeană Mădăraș, se află o persoană înjunghiată.

„Fără a intra în prea multe detalii, desfășurarea de evenimente a fost cât se poate de rapidă: victima, un bărbat aflat într-o stare critică, a primit imediat măsurile de prim-ajutor, esențiale la acele momente, iar autorul a fost condus la audieri”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Mureș.

Andrei Țogorean a precizat colegilor săi de la IPJ Mureș cum a reușit să stabilizeze victima până la momentul sosirii echipajelor medicale. Cursurile de prim-ajutor pe care polițistul le-a urmat au avut un rol important în intervenție. ,,Am aplicat cârpe pe plagă pentru a opri sângerarea și l-am poziționat pe lateral, curățându-i căile respiratorii.... exact așa cum am învățat la cursurile de prim-ajutor, organizate la noi”, a spus polițistul erou.

Pe 20 septembrie, după mai multe zile petrecute în spital, victima a ajuns, în siguranță, acasă, datorită lui Andrei.

„Nu ne plac clișeele lingvistice, însă de această dată ne mândrim să spunem că al nostru coleg a fost omul potrivit la momentul potrivit!”, au mai precizat reprezentanții IPJ Mureș.