Jandarm decorat cu „Virtutea Militară” devenit specialist în grătare pe litoral. Care este secretul „micilor polițiști”

Gabriel Enache a devenit noua senzație din Mamaia pentru clienții care calcă pragul unei terase din stațiune: le servește cu „înalte competențe” „mici polițiști”, „mici jandarmi” și fripturi „perpelite cu simțul datoriei”.

Decorat cu Virtutea Militară, angajat-fruntaș MAI, polițist local și eroul cazurilor sociale din oraș, Gabriel Enache (56 ani) este un personaj cunoscut al Constanței. Trecut prin toate încercările, s-a pensionat recent, însă, obișnuit cu munca, și-a găsit o nouă ocupație: gratargiu la terasa „Cleopatra”, din stațiunea Mamaia.

„Grătarul este o pasiune mai veche de-a mea, iar acum, că m-am pensionat din sistem, mă relaxez. Am venit să muncesc aici pentru că administratorul îmi e prieten și, de ce nu? Îl ajut și îmi fac și o plăcere”, spune Gabriel Enache.

Obișnuit cu disciplina, are și un ritual propriu. În fiecare zi începe să încingă grătarul cu cărbuni de la ora 10, pentru ca, la ora prânzului, turiștii să nimerească cum e mai bine: cu micii bine fripți, fripturile rumenite corespunzător, toate scoase direct de pe grătar.

„Specialitatea mea sunt micii polițiști sau micii jandarm. Le zicem așa pentru că oamenii legii sunt mari degustători și specialiști în carne pe grătar. Am sursa mea de aprovizonare cu carne și în calitate de fost jandarm și polițist vă pot explica despre ce este vorba: trebuie să aibă acea aromă caracteristică de carne cu condimente, o culoare perfectă și trebuie să fie bine pătrunși, dar nu uscați. Oricine recunoaște un mic de calitate, un mic adevărat, iar cei care vin să îi guste din mâna mea au siguranaă și încrederea unui preparat de bună calitate, delicios. Este cea mai plăcută misiune, mă simt că în vacanță!”, spune „Rambo” de Mamaia.

Cu adevărat este o apariție neobișnuită și spectaculoasă printre alți bucătari: înalt, musculos, cu o privire atentă și cu o atitudine dârză pe care bandana de bucătar și șorțul inofensiv negru nu reușesc să o camufleze. Drept consecință, cei care i-au văzut aparițiile în mass-media, cu ocazia nenumăratelor fapte bune pe care le-a făcut, îl recunosc imediat.

„Noi suntem din Brașov și chiar l-am recunoscut de astă iarnă, când l-am văzut la televizor că a salvat o bătrânică. I-am zis soțului: uite, e omul acela cu suflet mare”, spune o turistă.

„Dacă aceștia sunt micii polițiști, atunci au salvat onoarea poliției. Crocant în exterior, fraged în interior, mi-am luat doar cinci, dar cred că mai cer o porție”, a declarat alt turist.

Administratorul terasei se felicită pentru „achiziția„ sa. „Gabriel nu e angajatul meu, e prietenul meu și sunt foarte mulțumit că a acceptat să mă ajute. Nu doar că face totul perfect, dar vin oameni de peste tot să îl vadă. Clienții mei sunt fericiți, Gabriel e mulțumit că face ce îi place, eu nu pot fi decât foarte bucuros”, a declarat Paul Marin, administratorul terasei.

Decorat de președinte

Practicant de arte marțiale din 1992 și cu centură portocalie, Gabriel Enache a lucrat 15 ani la Jandarmerie, timp în care a fost selectat și în trupele speciale antitero, unde a activat opt ani.

„Am trecut prin misiuni-limită, prin mineriade sau misiuni speciale pe teritoriul României, strict secrete, despre care nu pot vorbi nici acum. Dintre cele mai grele, îmi amintesc o intervenție din 1993. În fața unui hotel, am dezarmat, în timpul misiunii, un bărbat care amenința cu un pistol un grup de trei bișnițari care-l păcăliseră cu 20.000 de mărci germane. Din fericire, nu s-a ajuns la o tragedie”, își amintește Gabriel Enache.

Un alt caz grav s-a petrecut în 1996. „În zona Sălii Sporturilor un bărbat a venit cu o butelie de gaz și amenința că își va da foc și va incendia tot ce era în jur. Din fericire, am reușit să îl imobilizez, deși nu a fost ușor. Un an mai târziu, în 1997, am trecut printr-o altă misiune dificilă, când un ucrainean a venit într-un bazar cu un bidon de benzină și un topor și îi amenința cu moartea pe comercianții moldoveni, cerându-le o taxă de protecție de 1.000 de dolari fiecare”, își amintește Gabriel Enache.

În urma acestor misiuni, pe 1 decembrie 2002, a fost decorat de președintele României cu „Virtutea Militară”.

În anul 2008 s-a angajat la Poliția Locală din Constanța, unde s-a făcut remarcat încă de la început grație inițiativelor caritabile. Repartizat să asigure ordinea într-un campus social, i-a strâns pe copiii defavorizați din cartier într-o echipa de fotbal, unde îi antrena personal. Așa i-a ținut deoparte de tentațiile drogurilor și infracțiunilor. A făcut nenumărate campanii de donații pentru aceștia, i-a hrănit, i-a îmbrăcat, i-a dus la teatru și la filme, iar acum, cei mai mulți joacă la echipe profesioniste.

Ultima sa misiune de suflet a fost în ianuarie anul curent, când o bătrânică din Constanța a sunat la 112 să spună că moare de frig, de foame și de singurătate, într-o casă insalubră. Din fericire, apelul ei a ajuns la Gabriel Enache, care a făcut ca, într-o singură zi, casa femeii să se umple de alimente, iar oameni cu suflet au donat și bani. În final, a convins-o pe bătrânică să se mute într-un cămin, unde o vizitează des.