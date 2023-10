Trăiește de 11 ani sub cerul liber. Alexandru, gorjean din Porceni: „Natura mea este făcută să stau aici“ VIDEO

Un bărbat din Gorj, în vârstă de 49 de ani, locuiește de aproximativ 11 ani sub cerul liber, la marginea unei păduri, în apropierea munților, pe raza comunei Peștișani (Gorj).

Un așternut făcut din ferigi uscate peste care sunt puse mai multe pături este patul lui Alexandru de 11 ani, fie vară, fie iarnă. Bărbatul a ajuns aici pentru a-și găsi liniștea, din cauza unor necazuri pe care le-a avut în familie. Bărbatul este din satul Porceni, care aparține de orașul Bumbești Jiu.

„Împrejurările vieții m-au adus aici. Viața nu o poți face cum vrei tu. Părinții m-au dat afară. M-au duduit și m-au dezmoștenit. Oamenii fiind răi, m-am gândit să vin aici, pentru că sunt liniștit. Aici trăiesc cu mintea la perioada copilăriei mele. Când îmi aduc aminte de viața aceea și de simplitatea de atunci, îmi vine să plâng. De 11 ani stau aici. Aici e casa mea. Cum fiecare trage acolo unde casa lui, eu trag aici“, i-a povestit Alexandru vlogger-ului de călătorii Luis Popa, cel care l-a găsit.

„Se află în zona Valea Nucului, undeva între localitățile Runcu și Peștișani. Este lângă un drum forestier. Am găsit un om curat, deși trăiește fără niciun fel de condiții, sub cerul liber. Mi-a povestit că în spatele pădurii este o apă și acolo se spală. Mâncarea este pusă în copaci. Este un om care a avut anumite probleme și a vrut să fugă de acestea în natură“, a relatat Luis Popa.

„Au mai venit lupii“

Prima dată, bărbatul a stat la o familie din satul Valea Mare, care aparține de comuna Runcu, și a ajutat la treburile din gospodărie. Astfel, acesta a ajuns să cunoască foarte bine zona și pădurile.

Alexandru a explicat modul în care a ales acest loc și că nu se teme de sălbăticiuni, deși au ajuns chiar în apropierea sa: „M-am gândit să nu îmi fac casa în pădure, pentru că acolo vine ursul peste mine, dar aici vede și se sperie. M-am mai gândit să fie cumva în pantă, ca să nu băltească apa. Nu îmi e frică, deși au mai venit lupii. Au fost aici, puțin mai la deal. Eu dormeam, dar i-am auzit. Era spre primăvară. Am auzit apoi că au mâncat un vițel. Am găsit sub folie și șerpi“.

Bărbatul se simte foarte bine și spune că nu are probleme de sănătate, în ciuda condițiilor vitrege în care trăiește: „Am 49 de ani și nu am probleme de sănătate, dar fac multă mișcare. Merg mult pe jos și aerul nu este poluat aici. Eu nu beau cafele, nu fumez, nu mănânc dulciuri. Mulți nu m-au crezut când le-am spus că am aproape 50 de ani“.

„A nins pe mine“

El a povestit și cum supraviețuiește iarna: „A nins pe mine, dar m-am băgat sub folie. Mă trezeam că mai rămâneam fără aer și ridicam puțin nailonul. A fost și ploaie înghețată“.

Alexandru a încercat să meargă la mănăstire, dar nu s-a putut obișnui cu stilul de viață de acolo: „Am stat o săptămână la mănăstirea Lainici. Am fost acolo, pentru că nu aveam unde să stau. Nu am putut să mă obișnuiesc cu restricțiile de acolo. Omul este născut să fie sociabil“.

Alexandru merge să mai muncească la oamenii din sat, pentru a câștiga bani. Acesta mai are o soră, pe care o iubește foarte mult. „O iubesc foarte mult pe sora mea. Trăiește în localitatea Băilești din comuna Dolj. M-a chemat la ea. Am stat acolo două săptămâni, dar era prea mare agitație. Natura mea este făcută să stau aici“.