Tânăr în comă după ce ar fi fost victima unui accident de muncă. „Copilul meu e sub aparate și cu candela sub pat”

Un tânăr în vârstă de 32 de ani se zbate între viață și moarte pe patul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, după ce ar fi fost victima unui accident de muncă ce s-ar fi petrecut la o societate de valorificare a deșeurilor.

Acesta a suferit arsuri la ambele picioare, după ce a căzut într-o soluție. Tânărul a ajuns la spital în stare gravă după câteva zile, în condițiile în care incidentul nu a fost raportat de angajator la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Gorj, iar polițiștii gorjeni au deschis abia acum o anchetă.

Tânărul este conectat la aparate și viața i-ar putea fi salvată doar printr-o minune. „Pe 29 luna asta e ziua lui și mă rog la Dumnezeu să rămână în viață, îi duc cel mai mare tort în ATI dacă își revine din comă, ar face 33 de ani. Copilul meu e sub aparate și cu candela sub pat”, a spus Puiu Nedelcu, tatăl bărbatului, pentru publicația Pandurul.

Acesta susține că s-a încercat mușamalizarea accidentului de muncă: „Băiatul a venit acasă și pe data de 15, miercuri dimineața, s-a dus iar la serviciu. Eu și soția, când am venit miercuri seara de la serviciu, am găsit copilul fără simțuri, făcut ghemotoc, în pat, pe la ora 22:45, cam așa. Marți seara nu ne-a spus nimic. Noi miercuri seara i-am luat telefonul copilului și ne-am uitat pe telefon. La ora 21:32 această doamnă Giorgiana (n.r.-managerul firmei) a încercat să ia legătura cu băiatul. (...) Această doamnă tot încercă să mușamalizeze, dar nu o s-o las, în ruptul capului“.

Bărbatul spune că femeia respectivă le-ar fi spus că fiul lor a fost implicat într-un accident de mașină.

Tânărul este în comă

Tânărul este în comă de câteva zile. „Băiatul meu e în comă de joi dimineață. Când a ieșit din operație tot corpul lui era negru cum e bordul la o mașină. Doamna doctor Armega ne-a dat o speranță. Lui nu îi mai funcționează niciun organ, nici ficat, nici plămâni, nici nimic. A trebuit să vină o doctoriță de la dializă și azi dimineață când ne-am dus, ne-a spus că șansele sunt 0. Dacă îi cedează și inima, copilul meu moare. Cei de la ITM mi-au spus inițial că el acolo nu lucra cu substanțe, că era doar motorină și ulei. Medicii susțin că el a căzut într-o substanță de a ajuns în halul acesta. Copilul nu ne-a spus nimic”, a mai relatat tatăl tânărului.

Ce spune managerul zonal al firmei

Managerul zonal al firmei, Giorgiana Macovei, a spus că familia face acuzați care nu sunt adevărate și că intenționează să îl dea în judecată pe tată: „Nu vă pot da multe detalii deoarece există o anchetă în desfășurare, însă tot ceea ce vă pot spune este că sunt foarte multe neadevăruri și acuzații false la adresa mea declarate de părinții colegului nostru. Consider că este afectată grav atât imaginea copilului meu la școală, cât și a mea personală. Atât mie, cât si întregului colectiv, ne pare rău pentru Alexandru. Voi lăsa organele competente să-și facă datoria, am încredere în justiție și cu siguranța vor scoate adevărul la iveală. Luni urmează să demarez acțiune în instanță împotriva părinților și voi cere atât daune morale, cât și scuze publice”.