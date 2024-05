Românul care candidează din partea UDMR pentru primăria unei comune din Gorj unde nu trăiește niciun maghiar

Costel Dorel Licărete este candidatul UDMR pentru Primăria Godinești, din județul Gorj, unde nu trăiește nici măcar un singur etnic maghiar

Costel Dorel Licărete este român get-beget, dar nu și-a găsit locul pe lista unui alt partid politic, astfel că s-a înscris în UDMR.

„Candidez din partea UDMR la funcția de primar al comunei Godinești, la Consiliul Local Godinești și la Consiliul Județean. Se poate candida concomitent. Nu sunt maghiar, dar la UDMR sunt două opțiuni: adeziune ca membru și acest lucru îl pot face cei care sunt de etnie maghiar, iar ca simpatizant pot să fie oricine dorește. Am făcut adeziune de membru simpatizant. Oamenii vor vota omul în primul rând, nu partidul“.

„Nu ai găsit și tu un alt partid decât UDMR?“

Costel Dorel Licărete este consilier local în funcție din partea PMP și consideră că are șanse reale la funcția de primar al comunei Godinești, dar, în urma formării alianței de dreapta, a fost sprijinit un alt candidat.

Acesta spune că a căutat un alt partid politic care să-l susțină, dar nu a găsit sprijin. „Eu mi-am dorit candidatura la primărie. Foarte puțini oameni au fost deranjați de partidul din partea căruia candidez. Au mai fost persoane care mi-au spus: «Dar chiar nu ai găsit și tu un alt partid decât UDMR?»“.

Acesta susține că chiar are șanse reale de a ajunge primar, mai ales că unul dintre contracandidați s-a retras: „Eu îmi joc șansele. În sondajele care au fost făcute, am înțeles că am fost al treilea clasat, foarte aproape de persoana care s-a aflat pe locul doi, însă el s-a retras“, a spus Licărete.

Acesta desfășoară în comuna Godinești o activitate economică. El conducere o filială a unei case de ajutor reciproc care funcționează pe mai multe zone.