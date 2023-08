Mărturia șocantă a femeii gravide care a fost operată de hernie: „Mi s-a spus că am născut o fetiță. Am rămas blocată“ VIDEO

Pacienta de 35 de ani care a ajuns la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu cu hernie intestinală a povestit că a rămas șocată când s-a trezit din anestezie și a aflat că are o fetiță.

Femeia, din localitatea Tismana, a povestit că nu a știut că este însărcinată pentru că a avut menstruație și lua anticoncepționale. În plus, aceasta a avut o viață normală și a muncit în ferma mănăstirii Tismana, la îngrijirea animalelor și la grădină. Femeie are două fiice gemene, în vârstă de 16 ani.

„Nu am știut că sunt însărcinată. Am avut menstruație până luna trecută. Am luat anticoncepționale. Nu mi le-a prescris medicul. Am ajuns la spital pentru că aveam o gâlcă la buric ca să văd dacă este de operat sau nu. Am venit și am fost internată, Domnul doctor a spus că eventrația este foarte mare și am rămas internată. M-am trezit din anestezie mi s-a spus că am o fetiță. Eu am spus că am două fetițe, pentru că nu înțelegeam. Mi s-a spus că am născut o fetiță. Am rămas blocată. Nu realizam cum să am o fetiță, când am doua acasă. M-am bucurat apoi“, a relatat pacienta.

„Surioarele o să-i aleagă numele“

Femeia spun că numele fetiței va fi ales de fetele ei gemene: „Le mulțumesc medicilor că m-au ajutat și mi-au salvat viața mie și fetiței mele. Surioarele o să-i aleagă numele. Ne așteaptă acasă. Soțul este și el bucuros“.

Gravida de 35 de ani care a fost operată de hernie intestinală, însă era gravidă în luna a noua, a fost internată în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu pe data de 19 august.

Anchete deschise de Colegiul Medicilor și de Poliție

Colegiul Medicilor din România și Poliția Gorj au început verificări în acest caz: „S-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe în data de 19.08.2023, cu dureri abdominale și prezența unei eventrații abdominale post operatorie supraombilicală strangulată, care a fost parțial redusă în urma manevrelor de taxis (manevre de presiune cu ajutorul inii, efectuate in scopul reducerii unei hernii strangulate) efectuate de medic. Medicul chirurg de gardă a decis internarea pacientei pentru supraveghere, căci exista riscul ca eventrația să se reștranguleze, ceea ce s-a și întâmplat. Menționăm faptul că, în timpul anamnezei, pacienta a afirmat că nu este însărcinată, că a avut menstruație și se află sub tratament cu anticoncepționale. De asemenea, aceasta a declarat pe proprie răspundere că nu este însărcinată și la Laboratorul de Imagistică Medicală, înainte să i se facă raze pulmonare“, au transmis reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.

Sarcina a fost deascoperită pe masa de operație

Abia pe masa de operație, medicii și-au dat seama că femeia este însărcinată și s-a efectuat de urgență operația de cezariană.

„În data de 22 august 2023, în timpul vizitei medicale, medicul chirug a constatat că pacienta are nevoie de intervenție chirurgicală (eventrație strangulată) și au fost demarate pregătirile pentru operație. Intraoperator s-a constatat prezența eventrației strangulate cu intestin afectat, cu epiplon în sac de eventrație, dar și un uter mărit ca volum ca urmare a unei sarcini. În acel moment, medicul chirurg a solicitat prezența în sala de operație a colegilor de la Secțiile Obstetrică Ginecologie și Neonatologie. După intervenția medicilor obstreticieni, s-a continuat intervenția chirurgicală și pentru rezolvarea eventrației. În prezent, pacienta se află internată în Terapie Intensivă, pentru recuperarea postoperatorie, iar nou-născutul este la Neonatologie. Mama este conștientă, cooperantă, stare de sănătate fiind stabilă. Și starea de sănătate a copilului este stabilă. Potrivit medicului chirurg, având în vedere diagnosticul stabilit și abdomenul cicatricial și multioperat, dar și peritonita generalizată din antecedentele medicale, efectuarea unei ecografii nu ar fi furnizat informații suplimentare relevante pentru diagnosticul de eventrație abdominală. Va fi demarată o anchetă internă privind respectarea protocoalelor și procedurilor medicale în acest caz“, a mai transmis conducerea spitalului din Târgu Jiu.