Demisie cu scandal la Teatrul „Elvira Godeanu”. Un actor cunoscut acuză „politizarea excesivă, aproape obraznică”

Radu Botar, unul dintre cei mai importanți actori ai scenei românești, și-a dat demisia de la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu“, în semn de protest față de modul în care este condusă instituția de cultură.

„La Teatrul Dramatic «Elvira Godeanu» s-a creat o situație nouă, cu derapaje flagrante în ceea ce privește modul de a exista și funcționa al acestei instituții. Aceasta este în contradicție vizibilă cu legile specifice de funcționare ale instituțiilor artistice și, de asemenea, cu statutul «lucrătorului cultural»-conform noilor norme de încadrare a artistului în societatea românească. Se adaugă aici și politizarea excesivă, aproape obraznică, a existenței și desfășurării firești a creației artistice în general și a activității teatrale în mod special. Astfel, după 33 de ani de activitate susținută și neîntreruptă în teatru și film, mă văd acum în imposibilitatea de a accepta acest mod fantezist și incoerent de conducere și coordonare a activității unei instituții de artă și cultură. Au fost introduse «reguli» absurde de funcționare, precum alinierea la un program absolut neproductiv, deloc creativ și performant, cu un orar de «fabrici și uzine». Toate acestea mă pun în situația de a alege să plec și, iată, înaintez aici și acum demisia mea. Este o opțiune personală prin care consider că am devenit incompatibili, deloc potriviți în a mai continua. Prin urmare, colaborarea noastră sub această formă total neartistică și fără valoare nu va mai fi posibilă. Duc cu mine doar regretul că munca mea, alături de acest colectiv, în ceea ceea ce - cu sinceritate - am crezut că aduce plus valoare teatrului, a fost zadarnică și, prin urmare, inutilă. Dar asta e! Obediența, însă, nu ajută la nimic, Dimpotrivă. Incompetența și nepriceperea în a coordona și conduce activitatea unei instituții profesioniste de artă și cultură sunt, din păcate, din ce în ce mai vizibile. Așadar, da, aici punem punct!“, a transmis Radu Botar în demisia sa.

A zecea persoană care pleacă din teatru de la instalarea noului manager

Este cea de-a zecea persoană care părăsește teatrul din Târgu Jiu de la venirea noului manager Mariana Ghițulescu, la începutul acestui an, Din teatru au plecat de la actori importanți și până la economiști, sau chiar coregrafa instituției.

De la venirea în funcție, Mariana Ghițulescu a luat o serie de decizii controversate, care au dus la o serie de scandaluri. A introdus o condică de ieșiri-intrări, care trebuia semnată chiar și de actori. Unul dintre aceștia a scris în această condică „pipi“ la motivul intrării în instituție. Este vorba de fostul director interimar al teatrului, Iulian Marinescu.

De asemenea, fostul director al teatrului din Târgu Jiu, Marian Negrescu, s-a pensionat anticipat imediat ce a venit în funcție Mariana Ghițulescu, acuzând maniera de lucru a acesteia. Mai mult, numele lui Marian Negrescu, care este fondatorul teatrului din Târgu Jiu, a fost șters de noua conducere de pe ușa unei săli de repetiții.

Și muncitorii au acuzat maniera de conducere a directoarei, iar unul dintre ei a depus o plângere la Inspecția Muncii, susținând că fost nevoit să lucreze în condiții inumane.