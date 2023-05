Consultantul artistic al Teatrului Artistic „Elvira Godeanu“ și-a dat demisia. Șapte persoane au părăsit instituția de la instalarea noului manager

Iani Gârbaciu, consultant artistic al Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu“, a părăsit instituția de cultură după o activitate de șase ani și jumătate.

Acesta a acuzat, într-o conferință de presă desfășurată chiar în fața sediului teatrului din Târgu Jiu, că actuala conducere a instituției a dorit să-l tragă pe linie moartă și, în urma reorganizării de la jumătatea acestui an, să introducă postul său într-un compartiment nou înființat, alături de o persoană de administrativ și un jurist.

„Din nefericire sunt cea de-a șaptea persoană care pleacă din această instituție. Astăzi, de comun acord, cu conducerea instituției, mi-am încheiat de comun acord raporturile cu Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu“ din Târgu Jiu. Motivul principal pentru care am făcut acest lucru a fost că nu pot să accept umilința la care se dorește să fiu supus de actuala conducere a instituției noastre. De la 1 iunie, atunci când ar trebui să intre în vigoare noua organigramă a teatrului, eu am fost distribuit într-un compartiment cu doi colegi de la Serviciul Administrativ și cu fostul jurist al teatrului. Atunci când am venit la teatru, acum șase ani și ceva, am participat la un concurs și știam că o să fac anumite lucruri, conform fișei postului. (...) Nu am cum să mă ocup de aceste lucruri pentru care am dat un concurs din perspectiva unui compartiment în care sunt coleg cu o doamnă din zona administrativă și cu fostul jurist, pentru că niciunul dintre cei doi nu are pregătire în zona artistică. Nu mi s-a adus vreodată la cunoștință că se dorește ca eu să fac parte din alt compartiment“.

Iani Gârbaciu a fost purtătorul de cuvânt al teatrului din Târgu Jiu

Din teatrul din Târgu Jiu au plecat până acum actorul Marian Negrescu, fostul director al Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu“, Ana Cucu Popescu, dramaturg și secretat PR (în prezent, angajata teatrului Puc din Cluj Napoca), Gabriela Mladin, impresară, Liliana Răuțescu, secretarul teatrului, Florin Rotaru, operatorul de imagine, și de actorul Vlad Rădulea, care se află în preaviz.

Postări cu greșeli gramaticale și de exprimare

Iani Gârbaciu spune că activitatea teatrului lasă mult de dorit. Acesta a precizat că Zilele Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu“, când se sărbătorește și 30 de ani la înființarea teatrului, nu vor fi marcate așa cum trebuie: „Nu s-a comunicat nimic în legătură cu această sărbătoare. S-a transmis doar afișul evenimentului, care nu vorbește de 30 de ani de viață a teatrului, ci de celebrarea a 119 ani de la nașterea Elvirei Godeanu“.

Acesta a subliniat faptul că pe pagina de Facebook a teatrului sunt făcute postări cu greșeli gramaticale, situație inacceptabilă pentru o instituție de cultură: „Nu mi se pare deloc în regulă ca pe pagina unei instituții de cultură, mai toate postările să fie făcute cu greșeli gramaticale, de ortografie și de punctuație. Lucrul acesta nu se poate întâmpla la o instituție profesionistă de cultură. Din nefericire, o dată cu demisia mea, compartimentul din care am făcut parte și care este motorul oricărei instituții, adică Compartimentul de Relații Publice, Organizare Spectacole și Marketing nu mai are în componență nicio persoană“.

„Este o situație tensionată“

Iani Gârbaciu a precizat că atmosfera din teatru este tensionată: „Este o situație tensionată în teatru susținută cu voință de conducerea teatrului. Nu pot să-mi explic cum programul pentru partea artistică să se facă de multe ori public la o zi sau două după lucrurile care trebuiau să se întâmple. De exemplu, programul este pus miercuri la avizier și este valabil pentru luni și marți.

Actori sunt aduși la studiul individual la teatru, lucru care se întâmplă doar la noi în teatru. Nu există această situație la o altă instituție de profil din țară. Mai mult, colegii mei sunt chemați la studiu în momentul în care în teatru se lucrează cu bormașina“.

Iani Gârbaciu a mai spus că a fost cumva declarat persona non grata la nivelul Primăriei Târgu Jiu după ce a criticat organizarea de către municipalitatea unui concert susținut de către manelistul Tzancă Uraganu în apropiere de operele lui Brâncuși.

Mariana Ghițulescu: „Nu am intrat în conflict cu vreun angajat“

Mariana Ghițulescu, managerul Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu“, a spus că l-a distribuit pe consultantul artistic în noul compartiment, deoarece vrea să organizeze noi manifestări: „Iani Gârbaci și-a depus cerere de concediu la puțin timp de la venirea mea în funcție și a spus că dorește ca în acest timp să-și caute un nou loc de muncă. Este vorba de reorganizarea instituției, unde eu am făcut compartimentele așa cum consider eu necesar a-mi îndeplini proiectul de management. (...) Este vorba de Compartimentul Educație Tineri Creatori, care a fost creat și gândit de mine, deoarece în proiectul meu de management am două programe importante care se axează pe teatru în educație și promovarea tinerilor artiști. În acest scop inițiez o școală de vară a absolvenților de la toate universitățile de arte. Pentru a susține aceste manifestări eu am nevoie de un compartiment care să se ocupe de relația în ceea ce înseamnă teatru, parteneriate și programe“.

Aceasta neagă că în teatru este o atmosferă tensionată: „Nu este niciun fel de atmosferă tensionată. Eu nu am avut vreun conflict cu vreun angajată. Din contră, am rezolvat favorabil toate cererile. Este un program intens de lucru și cer ca oamenii să fie prezenți și să-și facă atribuțiile“.

Mariana Ghițulescu a admis că postările făcute pe pagina de Facebook a teatrului conțin greșeli gramatical, dar asta pentru că nu mai are cine să se ocupe.

Aceasta a spus că manifestările dedicate împlinirii a 30 de ani de existență a teatrului din Târgu Jiu vor avea loc în luna septembrie, pentru că sala de spectacol se află în proces de modernizare.